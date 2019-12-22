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    Одержит ли верх «Филадельфия» над «Оттавой»?

    «Оттава» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 22 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Оттава» — «Филадельфия»
    Иван Проворов
    В очередной игре НХЛ «Оттава» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 22 декабря на арене «Канадиен Тайер Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Оттава» — «Филадельфия».
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    Хоккей. НХЛ 22 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 1.95
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    «Оттава»

    На данный момент канадский клуб из провинции Онтарио находится на седьмой позиции в таблице Атлантического дивизиона с 33 баллами на счету.

    5 декабря «Оттава» в гостях крупно переиграла «Эдмонтон» (2:5), прервав серию из пяти поражений кряду. Но после успешной встречи на «Роджерс Плейс» подопечные Ди Джея Смита уступили «Филадельфии» (3:4).

    Затем «Сенс» уверенно разобрались с «Бостоном» (5:2), однако, следующий поединок канадцы провалили, оказавшись слабее «Монреаля» в овертайме (2:3). В другом матче в добавочном периоде «Оттава» одолела «Коламбус» (4:3).

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    17 декабря «Сенс» были разгромлены «Флоридой» (1:6), а несколькими днями позже они проиграли «Тампе-Бэй» в дополнительное время (3:4). Последняя встреча завершилась для клуба из провинции Онтарио победой над «Нэшвиллом» в овертайме (5:4).

    «Филадельфия»

    Приняв участие в 35 встречах в текущем сезоне, представители штата Пенсильвания заработали 43 балла, что позволяет им идти пятыми в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    6 декабря «Филадельфия» дома потерпела поражение от «Аризоны» (1:3). На этом матче прервалась серия из пяти побед кряду.

    7 декабря «Хулиганы с Брод-стрит» одолели «Оттаву» (4:3), после чего подопечные Алена Виньо проиграли «Колорадо» (1:3), «Миннесоте» (1:4) и «Виннипегу» (3:7).

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    А в недавних двух поединках «Филадельфия» разгромила своих оппонентов. Клуб из Пенсильвании уверенно разобрался с «Анахаймом» (4:1) и разбил «Баффало» (6:1).

    Прогноз

    На победу «Оттавы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 4,20, а успех «Филадельфии» оценивается в 2,23.

    В последних двух встречах коллектив Алена Виньо выступил очень уверенно, «Оттава», находящаяся в плохой форме, не справится с натиском гостей. Наш прогноз — победа «Филадельфии» в матче с коэффициентом 1,77. 0

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    «Оттава» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 22 декабря 2019 года . Прогноз на «Оттава» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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