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    Кто одержит верх на арене «Мэдисон Сквер Гарден»?

    «Рейнджерс» — «Торонто». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Торонто»
    Александр Керфут
    В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Торонто». Матч состоится 21 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Торонто».

    «Рейнджерс»

    В Столичном дивизионе коллектив из Нью-Йорка находится на шестом месте в турнирной таблице с 36 баллами, которые команде удалось заработать в 33 поединках.

    Подопечные Дэвида Куинна продолжают выступать нестабильно, демонстрируя в каждой встрече разные результаты.

    7 декабря в родных стенах хозяева потерпели поражение от «Монреаля» (1:2), после чего на выезде «Рейнджерс» всухую разгромил «Вегас» (5:0). А уже в следующем поединке клуб из Нью-Йорка был слабее «Лос-Анджелеса» (1:3).

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    13 декабря «синерубашечники» крупно обыграли «Сан-Хосе» (6:3), после чего они не справились с «Анахаймом» по буллитам (3:3, 1:2), а также проиграли «Нэшвиллу» (2:5).

    «Торонто»

    Канадский клуб из провинции Онтарио имеет на своем счету 38 очков. Эти баллы «бутоны» завоевали в 35 встречах регулярки. Сейчас команда идет пятой в Атлантическом дивизионе.

    В декабре подопечные Шелдона Кифа приняли участие в 8 матчах. В пяти из них сине-белые выиграли. Сперва «Торонто» одержал верх над «Баффало» в овертайме (2:1).

    А затем «листья» были разгромлены «Филадельфией» (1:6) и повержены «Колорадо» (1:3). После этого «бутоны» одержали верх над «Сент-Луисом» (5:2) и «Ванкувером» (4:1).

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    13 декабря «Торонто» на выезде потерпел поражение от «Калгари» (2:4). Но в последних встречах коллектив Кифа переиграл «Эдмонтон» (4:1) и «Баффало» (5:3).

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 4,40, а на победу «Торонто» — 1,99.

    От грядущего поединка команды ждут только удачного результата, поскольку им нужны очки. Но сейчас «синерубашечники» играют нестабильно, а канадцы в последнее время выступают неплохо. Наш прогноз — победа «Торонто» в матче с коэффициентом 1,62. 0

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    «Рейнджерс» — «Торонто». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 21 декабря 2019 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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