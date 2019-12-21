«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 21 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 21 декабря на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев».

«Авангард»

Приняв участие в 39 матчах регулярки, команда из Омска набрала 52 очка. Благодаря этому она идет второй в турнирной таблице Восточной конференции.

В декабре «ястребы» вышли на лед пять раз. В трех зимних встречах «Авангард» был сильнее соперников. В первом поединке этот коллектив одолел «Амур» (2:1).

А затем в Новосибирске гости потерпели крупное поражение от «Сибири» (2:5). В игре на арене «Балашиха» подопечные Боба Хартли одержали верх над «Ак Барсом» (0:3).

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9 декабря в родных стенах «Авангард» уступил «Барысу» (2:3). В последней на данный момент встрече «ястребы» разобрались с «Сибирью» (3:1).

«Салават Юлаев»

В турнирной таблице Восточной конференции клуб из Уфы идет пятым. В 40 поединках регулярного первенства эта команда заработала 45 баллов.

С 24 ноября по 2 декабря «Салават Юлаев» проиграл в четырех матчах кряду. В этой серии подопечные Николая Цулыгина по буллитам уступили «Ак Барсу» (3:3, 1:2), после чего они в гостях не справились с «Трактором» (2:4).

30 ноября «юлаевцы» оказались слабее «Металлурга» Мг (1:0), а затем уфимцы проиграли «Йокериту» (2:3). 3 декабря «Салават Юлаев» взял реванш у «Трактора» (5:2), но несколькими днями позже команда уступила «Металлургу» Мг в серии послематчевых бросков (1:1, 1:2).

8 декабря подопечные Николая Цулыгина победили «Нефтехимик» (2:1), а в последних матчах уфимцы потеряли очки в противостояниях с «Сибирью» (2:3) и «Ак Барсом» (1:2).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,93, на ничью — 4,50, а на победу «Салавата Юлаева» — 3,50.

На арене «Балашиха» хозяева постараются победить во втором матче кряду. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 с коэффициентом 1,53. 0