«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 21 декабря 2019 года

«Авангард»
Приняв участие в 39 матчах регулярки, команда из Омска набрала 52 очка. Благодаря этому она идет второй в турнирной таблице Восточной конференции.
В декабре «ястребы» вышли на лед пять раз. В трех зимних встречах «Авангард» был сильнее соперников. В первом поединке этот коллектив одолел «Амур» (2:1).
А затем в Новосибирске гости потерпели крупное поражение от «Сибири» (2:5). В игре на арене «Балашиха» подопечные Боба Хартли одержали верх над «Ак Барсом» (0:3).
9 декабря в родных стенах «Авангард» уступил «Барысу» (2:3). В последней на данный момент встрече «ястребы» разобрались с «Сибирью» (3:1).
«Салават Юлаев»
В турнирной таблице Восточной конференции клуб из Уфы идет пятым. В 40 поединках регулярного первенства эта команда заработала 45 баллов.
С 24 ноября по 2 декабря «Салават Юлаев» проиграл в четырех матчах кряду. В этой серии подопечные Николая Цулыгина по буллитам уступили «Ак Барсу» (3:3, 1:2), после чего они в гостях не справились с «Трактором» (2:4).
30 ноября «юлаевцы» оказались слабее «Металлурга» Мг (1:0), а затем уфимцы проиграли «Йокериту» (2:3). 3 декабря «Салават Юлаев» взял реванш у «Трактора» (5:2), но несколькими днями позже команда уступила «Металлургу» Мг в серии послематчевых бросков (1:1, 1:2).
8 декабря подопечные Николая Цулыгина победили «Нефтехимик» (2:1), а в последних матчах уфимцы потеряли очки в противостояниях с «Сибирью» (2:3) и «Ак Барсом» (1:2).
Прогноз
На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,93, на ничью — 4,50, а на победу «Салавата Юлаева» — 3,50.
На арене «Балашиха» хозяева постараются победить во втором матче кряду. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 с коэффициентом 1,53. 0