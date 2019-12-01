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    Сколько раз «Кэпс» забьют худшей команде Востока?

    «Детройт» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 1 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Детройт» — «Вашингтон»
    Александр Овечкин
    В очередной игре НХЛ «Детройт» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 1 декабря на «Литл Сесарс Арене». Начало встречи — в 03:00 мск Прогноз на «Детройт» — «Вашингтон».
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    Хоккей. НХЛ 01 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 1.85
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    «Детройт»

    Клуб из штата Мичиган уже принял участие в 28 поединках регулярного чемпионата. В них команда смогла набрать всего 17 баллов, вследствие чего она идет последней в таблице Восточной конференции и Атлантического дивизиона.

    Подопечные Джеффа Блэшилла проигрывают в течение восьми матчей кряду. Вся эта черная полоса началась с поражения в овертайме от «Лос-Анджелеса» (2:3).

    Затем «крылья» уступили «Сан-Хосе» по буллитам (3:3, 0:1). А в остальных противостояниях «Детройт» терял очки в основное время.

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    Красно-белые были слабее «Оттавы» (3:4), «Коламбуса» (4:5), «Нью-Джерси» (1:5), «Каролины» (0:2), «Торонто» (0:6) и «Филадельфии» (1:6).

    «Вашингтон»

    Команда из округа Колумбия находится на первой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своем активе 41 балл.

    После крупного домашнего поражения от «Монреаля» (2:5) «Кэпс» победили дважды. «Вашингтон» по буллитам переиграл «Бостон» (2:2, 2:1), а чуть позже разобрался с «Анахаймом» (5:2).

    Но затем подопечные Тодда Рирдена потерпели поражение от «Рейнджерс» на «Мэдисон Сквер Гарден» (1:4). Спустя пару дней на «Капитал Уан Арене» хозяева в серии послематчевых бросков оказались слабее «Ванкувера» (1:1, 0:1).

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    28 ноября «Вашингтон» в родных стенах одолел «Флориду» (4:3), а в следующей встрече дома «Кэпс» победили «Тампу-Бэй» в овертайме (4:3).

    Прогноз

    Победа «Детройта» в данном противостоянии оценивается в 3,55, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,50, а на победу «Вашингтона» — 1,82.

    В текущем сезоне худшая команда Восточной конференции пропустила 110 голов за 28 матчей. «Кэпс» в нынешнем розыгрыше НХЛ достигли отметки в 99 заброшенных шайб. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 с коэффициентом 1,55. 0

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