«Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 24 ноября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — ЦСКА.

«Автомобилист»

В 28 матчах регулярки клуб из Екатеринбурга заработал 33 балла, благодаря чему он идет восьмым в турнирной таблице Восточной конференции.

31 октября прервалась серия поражений, которая составила 7 поединков. В этот день «авто» в гостях одолело «Барыс» в овертайме (3:4).

Затем подопечные Андрея Мартемьянова на выезде разобрались с «Трактором» (3:5), после чего на «Уралец-Арене» хозяева разгромили «Сочи» (5:1).

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17 ноября «Автомобилист» переиграл «Трактор» (2:4), а спустя пару дней клуб из Екатеринбурга в добавочном периоде оказался слабее «Барыса» (3:2). Но чуть позже «авто» в дополнительное время разобралось с «Авангардом» (1:2).

ЦСКА

После 29 поединков регулярки московский клуб остался лидером Западной конференции. С 43 баллами в активе столичная команда идет первой, опережая СКА на 3 пункта.

В начале ноября «армейцы» на выезде уверенно разобрались с «Барысом» (0:3). Но затем последовала череда неудач. Сперва ЦСКА был разгромлен «Нефтехимиком» (4:1).

А чуть позже москвичи в овертайме оказались слабее «Спартака» (2:3). Крупным поражением завершилась и домашняя встреча с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

18 ноября ЦСКА в дополнительное время проиграл «Северстали» (1:2). Но спустя пару дней подопечные Никита на выезде одолели «Витязь» в добавочном периоде (2:3).

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,65, на ничью — 4,00, а на победу ЦСКА — 1,88.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,69. 0