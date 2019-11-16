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    Сыграют ли «Кэпс» удачно против сильного соперника?

    «Вашингтон» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч НХЛ 16 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вашингтон» — «Монреаль»
    Ларс Эллер и Джон Карлсон
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 16 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Монреаль».
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    Хоккей. НХЛ 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Вашингтон»

    Команда из округа Колумбия продолжает лидировать в Восточной конференции и Столичном дивизионе с 32 баллами, заработанными в 20 играх.

    После неудачной осечки в овертайме во встрече с «Эдмонтоном» (4:3) «Вашингтон» выиграл 6 последних матчей. «Кэпс» по буллитам были сильнее «Ванкувера» (5:5, 1:2) и «Торонто» в дополнительное время (3:4).

    Затем подопечные Тодда Рирдена одолели «Баффало» (6:1) и «Калгари» (4:2), а чуть позже столичный клуб в добавочном периоде взял верх над «Флоридой» (4:5).

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    10 октября в родных стенах хозяева разобрались с «Вегасом» (5:2), а через пару дней «Вашингтон» проиграл в серии буллитов «Аризоне» (3:3, 0:2). А на арене «Веллс Фарго Центр» гости в послематчевых бросках победили «Филадельфию» (1:1, 1:2).

    «Монреаль»

    Сейчас канадская команда из провинции Квебек имеет на своем счету 23 очка, которые она набрала в 18 поединках. Это позволяет красным занять 2 место в таблице Атлантического дивизиона.

    После трех кряду побед над «Торонто» (5:2), «Аризоной» (1:4) и «Вегасом» в овертайме (4:5) «Монреаль» в гостях крупно уступил «Далласу» (4:1).

    А 6 ноября на арене «Белл Центр» «трехцветные» взяли верх над «Бостоном» (5:4), но вот спустя пару дней канадцы потерпели поражение в добавочном периоде от «Филадельфии» (3:2).

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    Затем «Хабс» в родных стенах одолели «Лос-Анджелес» (3:2), а несколькими днями позже команда в серии буллитов оказалась слабее «Коламбуса» (2:2, 1:0).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничью — 4,20, а на победу «Монреаля» — 3,10.

    Наш прогноз на матч — «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,95. 0

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