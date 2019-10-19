«Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 19 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 19 октября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Рейнджерс».

«Вашингтон»

В недавней игре в регулярном чемпионате столичный клуб немного подправил турнирное положение. Сейчас команда из округа Колумбия находится на 5 месте в таблице Востока с 10 очками в активе.

Но в большей степени «Кэпс» все же чаще теряли баллы в последнее время. После победы над «Айлендерс» (1:2) подопечные Тодда Рирдена уступили в овертайме «Каролине» (2:3), а затем в дополнительное время проиграли «Далласу» (3:4).

11 октября столичный коллектив потерпел поражение от «Нэшвилла» (6:5), но уже в следующем поединке «Вашингтон» взял реванш у «Старз» (1:4).

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В домашней встрече с «Колорадо» «Кэпс» не справились с гостями (3:6), а 17 октября подопечные Рирдена одолели «Торонто» (4:3).

«Рейнджерс»

Приняв участие в 4 поединках нового сезона, команда из Нью-Йорка набрала 4 очка. Из-за этого ей приходится довольствоваться только 14 позицией в турнирной таблице Восточной конференции.

Для «синерубашечников» регулярный чемпионат стартовал очень удачно. Подопечные Дэвида Куинна на «Мэдисон Сквер Гарден» победили «Виннипег» (6:4).

А следующую встречу «Рейнджерс» провел на выезде. Отправившись в Канаду, гости разгромили «Оттаву» (4:1). После этого коллектив из Нью-Йорка начал крупно проигрывать своим оппонентам.

12 октября в домашней встрече с «Эдмонтоном» подопечные Куинна потерпели поражение со счетом 1:4, а спустя неделю «Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси» (5:2).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,84, на ничью — 4,60, а на победу «Рейнджерс» — 3,45.

Обоим коллективам хотелось бы выйти из этой битвы победителем, поэтому нас ожидает результативный поединок. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,57. 0