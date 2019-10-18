«Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 18 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 18 октября в спортивном комплексе «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».

«Нью-Джерси»

На данном этапе турнира коллектив, базирующийся в городе Ньюарк, уже успел сыграть в 6 матчах, но из-за кошмарного старта сезона команда с двумя очками находится на последней строчке в таблице Восточной конференции.

В первом поединке в НХЛ «Девс» в родных стенах встретились с «Виннипегом». Ведя в противостоянии 4:0, хозяева позволили сопернику отыграться, а затем и вовсе они уступили канадцам по буллитам (4:4,1:2).

После этого подопечные Джона Хайнса на выезде были разгромлены «Баффало» (7:2). А 10 октября «Нью-Джерси» всухую уступил «Филадельфии» (4:0).

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Затем клуб из Ньюарка в серии послематчевых бросков оказался слабее «Эдмонтона» (3:4), а также проиграл «Бостону» (3:0) и «Флориде» (4:6).

«Рейнджерс»

На данный момент коллектив из Нью-Йорка сыграл лишь в трех встречах в новом сезоне НХЛ. В этих матчах команда заработала 4 балла и заняла 13 позицию в общем зачете Востока.

Регулярный чемпионат для подопечных Дэвида Куинна начался с домашней битвы с «Виннипегом». В результативном поединке в «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева одолели канадцев со счетом 6:4.

После этого команда на выезде сразилась с «Оттавой». На арене «Канадиен Тайер Центр» гости разгромили оппонентов — 1:4.

А первая потеря очков случилась в матче с «Эдмонтоном». На глазах у своих болельщиков «синерубашечники» потерпели поражение — 1:4.

Прогноз

На успех «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничью — 4,10, а на «Рейнджерс» — 2,60.

Коллектив из Нью-Йорка захочет вновь встать на победный путь после домашней потери очков. Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1,58. 0