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    Сможет ли «Йокерит» поразить ворота «Ак Барса»?

    «Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 17 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Йокерит
    Прогноз на «Ак Барс» — «Йокерит»
    Вратарь «Ак Барса»
    В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 17 октября на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Йокерит».
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    Хоккей. КХЛ 17 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.62
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.40
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    «Ак Барс»

    На данный момент коллектив из Казани является лидером Восточной конференции. Сейчас на счету «барсов» имеется 26 баллов, которые команда заработала в 16 играх регулярки.

    После поражения от «Сибири» (4:2) «Ак Барс» смог победить в шести встречах кряду.

    Сперва подопечные Квартальнова разгромили «Трактор» (0:6) и «Куньлунь РС» (5:0), а затем казанцы одолели «Нефтехимик» (3:2), СКА (2:1), «Динамо» Минск (2:4) и «Локомотив» (0:4).

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    Эта выигрышная серия прервалась 11 октября. В домашнем поединке на «Татнефть-Арене» хозяева крупно уступили ЦСКА (2:5). Но спустя несколько дней «Ак Барс» дома взял верх над «Автомобилистом» (3:1).

    «Йокерит»

    За 15 матчей регулярного первенства команда, представляющая Финляндию, смогла набрать 19 очков. Сейчас клуб из города Хельсинки занимает 6 строчку в турнирной таблице Западной конференции.

    Последний раз «джокеры» проигрывали 25 сентября. Тогда в родных стенах хозяева были разгромлены ЦСКА (1:5). Но затем подопечные Лаури Марьямяки больше никому не уступали.

    На «Хартвалл Арене» финны взяли верх над «Автомобилистом» (4:2). В поединке на «ВТБ Арене» «Йокерит» в овертайме победил московское «Динамо» (1:2), а чуть позже команда разобралась с «Нефтехимиком» на выезде (1:2).

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    8 октября «джокеры» в дополнительное время переиграли «Сочи» (3:2), а в следующей встрече клуб из города Хельсинки оказался сильнее «Динамо» Минск (3:2). Затем в серии буллитов «Йокерит» одолел «Салават Юлаев» (2:2, 3:2).

    Прогноз

    На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1,63, на ничью — 5,00, а на успех «Йокерита» в Казани — 4,20.

    Несмотря на то что хозяева встречи считаются безоговорочными фаворитами, гости не сдадутся без боя. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 1,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 17 октября 2019 года. Прогноз на «Ак Барс» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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