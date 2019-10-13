«Торпедо» — СКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 13 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать СКА. Матч состоится 13 октября в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — СКА.

«Торпедо»

В 18 встречах этого сезона команда из Нижнего Новгорода набрала 21 балл, в результате чего она расположилась на 4 месте в турнирной таблице Западной конференции.

Но в последних матчах «автозаводцы» часто выступают неудачно, теряя очки. 27 сентября «Торпедо» всухую проиграло ЦСКА (0:3). Однако, чуть позже волжане одолели «Сочи (4:1).

Затем подопечные Дэвида Немировского были разгромлены "Салаватом Юлаевым" (5:1), а после этого нижегородцы уступили "Барысу" в Казахстане (2:1).

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5 октября "Торпедо" победило "Металлург" Мг по буллитам (2:2, 3:4), а спустя несколько дней команда одолела "Витязь" (4:2). Но в последнем на данный момент матче коллектив Немировского в серии послематчевых бросков оказался слабее "Салавата Юлаева" (1:1, 0:2).

СКА

Сейчас на счету команды из Санкт-Петербурга имеется 22 балла, которые она заработала за 17 матчей, благодаря чему "Армейцы" заняли вторую строчку в общем зачете Запада.

В последнее время результаты подопечных Алексея Кудашова оцениваются по определенным отрезкам сезона. К примеру, с 26 по 30 сентября СКА победил в трех матчах подряд.

Сперва питерский коллектив разгромил "Салават Юлаев" (4:1) и московское "Динамо" (4:1), а чуть позже он одолел "Динамо" из Риги в Латвии (0:3). Затем три встречи кряду "Армейцы" проиграли».

В октябре СКА уступил «Ак Барсу» (2:1), потерпел поражение от «Трактора» (1:2) и оказался слабее «Спартака» в овертайме (2:3). Но во встрече с «Автомобилистом» питерцы в родных стенах взяли верх над гостями в дополнительное время (2:1).

Прогноз

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,00, на ничью — 4,30, а на победу СКА — 1,75.

Наш прогноз на матч — победа СКА с коэффициентом 1,75. 0