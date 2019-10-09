«Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 9 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург Пингвинз» будет принимать «Виннипег Джетс». Матч состоится 9 октября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс».

«Питтсбург»

На данный момент команда из штата Пенсильвания приняла участие в двух матчах нового сезона НХЛ. Заработав в этих играх 2 очка, коллектив из Питтсбурга расположился на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Перед стартом регулярного чемпионата «Пенс» провели 6 поединков предсезонки. 17 сентября подопечные Майка Салливана в овертайме проиграли «Баффало» (5:4). Затем они разгромили «Коламбус» (4:1), но спустя некоторое время уступили этой команде (3:1).

Чуть позже «Питтсбург» потерпел поражение от «Детройта» в дополнительное время (3:2), однако, через несколько дней сумел взять реванш (4:2). Ну а последний матч предсезонки был проигран «Баффало» по буллитам (2:2, 1:2).

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На старте сезона «Пенс» вновь встретились с «мечами» и уступили им (1:3). А 6 октября коллектив Салливана разгромил «Коламбус» (7:2).

«Виннипег»

В отличие от ближайшего соперника, канадский клуб сыграл на 1 матч больше в новом сезоне НХЛ. Но за 3 встречи коллектив из провинции Манитоба сумел заработать лишь 2 очка.

Сейчас «воздушная армия» занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференции.

Первый поединок подопечные Пола Мориса провели на выезде. На арене «Мэдисон Сквер Гарден» «Виннипег» потерпел поражение от «Рейнджерс» в результативной битве (6:4).

После этого канадская команда сумела завоевать первую победу в сезоне. В «Пруденшал Центре» гости взяли верх над «Нью-Джерси» в серии буллитов (4:4; 1:2). А 7 октября «Джетс» вновь проиграли, крупно уступив «Айлендерс» (4:1).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 4,40, а на победу «Виннипега» — 3,00.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 7 с коэффициентом 1,55. 0