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    В Питтсбурге не будет запредельного количества голов

    «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 9 октября 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз на «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс»
    Маркус Петтерссон
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург Пингвинз» будет принимать «Виннипег Джетс». Матч состоится 9 октября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс».
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    Хоккей. НХЛ 09 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Питтсбург»

    На данный момент команда из штата Пенсильвания приняла участие в двух матчах нового сезона НХЛ. Заработав в этих играх 2 очка, коллектив из Питтсбурга расположился на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Перед стартом регулярного чемпионата «Пенс» провели 6 поединков предсезонки. 17 сентября подопечные Майка Салливана в овертайме проиграли «Баффало» (5:4). Затем они разгромили «Коламбус» (4:1), но спустя некоторое время уступили этой команде (3:1).

    Чуть позже «Питтсбург» потерпел поражение от «Детройта» в дополнительное время (3:2), однако, через несколько дней сумел взять реванш (4:2). Ну а последний матч предсезонки был проигран «Баффало» по буллитам (2:2, 1:2).

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    На старте сезона «Пенс» вновь встретились с «мечами» и уступили им (1:3). А 6 октября коллектив Салливана разгромил «Коламбус» (7:2).

    «Виннипег»

    В отличие от ближайшего соперника, канадский клуб сыграл на 1 матч больше в новом сезоне НХЛ. Но за 3 встречи коллектив из провинции Манитоба сумел заработать лишь 2 очка.

    Сейчас «воздушная армия» занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференции.

    Первый поединок подопечные Пола Мориса провели на выезде. На арене «Мэдисон Сквер Гарден» «Виннипег» потерпел поражение от «Рейнджерс» в результативной битве (6:4).

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    После этого канадская команда сумела завоевать первую победу в сезоне. В «Пруденшал Центре» гости взяли верх над «Нью-Джерси» в серии буллитов (4:4; 1:2). А 7 октября «Джетс» вновь проиграли, крупно уступив «Айлендерс» (4:1).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 4,40, а на победу «Виннипега» — 3,00.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 7 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 9 октября 2019 года . Прогноз на «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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