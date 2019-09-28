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    «Авангард» попытается победить в основное время

    «Авангард» — «Спартак». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 28 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Спартак
    Прогноз на «Авангард» — «Спартак»
    Хоккеист «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Спартак». Матч состоится 28 сентября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Авангард»

    Пока что клуб, играющий в Балашихе, принял участие в 9 матчах регулярного сезона КХЛ. За все это время «ястребы» сумели набрать 13 очков и занять 4 место в таблице Восточной конференции.

    Крупно проиграв 6 сентября «Северстали» (1:5), команда Боба Хартли победила в двух следующим встречах. На своей арене «Авангард» одолел «Торпедо» (4:2), а отправившись в Москву, гости взяли верх над «Спартаком» в овертайме (2:3).

    После этого в КРК «Нагорный» «ястребы» вновь противостояли «Торпедо», там они потерпели поражение (3:0), а спустя пару дней подопечные Хартли в дополнительное время уступили «Автомобилисту» (3:2).

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    Но два последних поединка в КХЛ «Авангард» провел уверенно, разгромив «Салават Юлаев» (2:5) и «Куньлунь РС» (5:2).

    «Спартак»

    В отличие от соперников, московский клуб уже успел принять участие в 12 поединках сезона, в которых набрал 11 очков. Благодаря этому красно-белые занимают 6 место в таблице Западной конференции.

    После разгрома рижского «Динамо» у себя дома (5:1) столичный коллектив проиграл 3 встречи кряду.

    Сперва подопечные Знарка минимально уступили «Сочи» (0:1). А чуть позже в Казахстане «Спартак» потерпел поражение от «Барыса» (3:0). В поединке в Магнитогорске москвичи также потеряли очки, поскольку не справились с «Металлургом» Мг (4:3).

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    Но 21 сентября красно-белые неожиданно победили «Автомобилист» (2:4). А вот следующий матч «Спартак» снова проиграл. «Салават Юлаев» одолел хозяев встречи (2:4). Через 2 дня столичная команда вновь взяла верх над «Автомобилистом» (1:0).

    Прогноз

    «Авангард» считается фаворитом этого противостояния. На его победу букмекеры дают коэффициент 1,68, ничья оценивается в 4,40, а успех гостей — в 4,30.

    Наш прогноз на матч — победа «Авангарда» с коэффициентом 1,68. 0

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