«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 25 сентября 2019 года

«Трактор»
После 11 матчей в регулярном сезоне КХЛ челябинский коллектив с 11 очками в активе занимает 6 место в таблице Восточной конференции.
На данном этапе турнира результаты «медведей» не слишком радуют болельщиков этой команды. Если принимать во внимание 5 последних встреч регулярки, то в них «трактористы» победили лишь дважды.
В первом стыковом матче в Китае против «Куньлуня РС» подопечные Петериса Скудры обыграли пекинцев (1:2), но на следующий день уже хозяева получили реванш (2:1).
Отправившись в Новосибирск, «Трактор» лишь в овертайме сумел взять верх над «Сибирью» (1:2). А чуть позже челябинцы всухую уступили «Барысу» (2:0). И в домашнем поединке 23 сентября хозяева потерпели поражение от «Нефтехимика» (1:2).
«Ак Барс»
Клуб из Казани принял участие в 8 поединках в рамках регулярного сезона. За все это время коллектив Зинэтулы Билялетдинова смог набрать 12 очков и расположиться на 3 строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
После поражения от ЦСКА на старте чемпионата (3:2) «Ак Барс» победил в 6 матчах кряду. 5 сентября казанцы на выезде разгромили «Йокерит» (2:5), а через 2 дня уверенно справились с «Сочи» (3:6).
Чуть позже подопечные Билялетдинова одолели «Металлург» Мг (2:1), взяли верх над «Северсталью» (4:3) и были сильнее «Нефтехимика» дома (4:1).
Затем «Ак Барс» вновь победил «Металлург» Мг (1:2), но в поединке 23 сентября команда уступила «Сибири» в гостях (4:2).
Прогноз
Букмекеры оценивают победу «Трактора» в основное время коэффициентом 3,50, на ничью они дают — 3,95, ну а казанцев считают фаворитами встречи — 1,94.
В этом матче хозяева окажут достойное сопротивление «Ак Барсу». Голов должно быть предостаточно. Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,65. 0