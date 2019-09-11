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    Возьмет ли «Амур» реванш за поражение 5 сентября?

    «Амур» — «Барыс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 11 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Амур» — «Барыс»
    Хоккеист команды «Амур»
    В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать «Барыс». Матч состоится 11 сентября на «Платинум Арене». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 11 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Амур»

    На сегодняшний день «тигры» являются худшей командой Восточной конференции. С 1 баллом в активе хабаровский клуб расположился в самом низу турнирной таблицы.

    За четыре матча в регулярном сезоне подопечные Александра Гулявцева ни разу не побеждали.

    В первой игре «Амур» в Новосибирске оказался слабее «Сибири», уступив «снеговикам» (2:1). Через 2 дня команда встретилась с «Барысом» и вновь потерпела неудачу (3:2).

    В домашнем матче против «Трактора» «тигры», пропустив в конце второй двадцатиминутки, сумели в третьем периоде сравнять счет. Но в овертайме хозяева опять проиграли (1:2).

    С таким же счетом закончился поединок с «Трактором» и 8 сентября, но здесь его исход был решен в основное время (1:2).

    «Барыс»

    За 4 матча коллектив из Нур-Султана заработал 4 очка. Пока команда довольствуется двумя победами и двумя поражениями, что никак нельзя назвать стабильным показателем ее выступлений.

    На старте сезона «Барыс» в Казахстане проиграл «Адмиралу» (1:3), но затем на своей арене одолел «Амур» (3:2).

    После домашних матчей подопечные Андрея Скабелки отправились в Китай, где дважды встретились с «Куньлунем Ред Стар».

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    В первой игре команда из Нур-Султана минимально уступила представителям Китая (1:0), а на следующий день смогла достойно ответить хозяевам, победив их (2:3).

    Прогноз

    На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 4,00, а на победу «Барыса» — 2,25.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,60. 0

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    «Амур» — «Барыс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 11 сентября 2019 года. Прогноз на «Амур» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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