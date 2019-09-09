«Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 9 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 9 сентября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Металлург» Мг.

«Автомобилист»

Сейчас клуб из Екатеринбурга находится на первом месте в Восточной конференции с 6 очками в активе.

Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли 3 стартовые встречи в рамках регулярного сезона КХЛ.

В первом туре «Автомобилист» в непростом для себя матче вынужден был отыгрывать две шайбы у «Северстали», а позже, когда дело дошло до овертайма, Литовченко принес команде первую победу (3:2).

Вторая игра на «Уралец-Арене» также завершилась для «авто» удачно. На глазах у своих болельщиков клуб взял верх над «Витязем» (3:2).

Ну а в последней на данный момент встрече подопечные Мартемьянова не оставили шансов питерскому СКА, разгромив гостей (5:2).

«Металлург» Мг

Пока «лисы» выступают не так удачно, как этого хотелось бы тренерам и фанатам команды. За три встречи в КХЛ клуб из Магнитогорска заработал лишь 2 очка и занял 9 строчку в Восточной конференции.

Регулярный сезон для «сталеваров» начался с поражения на «Арене-Металлург» от СКА (1:3).

Но второй матч подопечные Ильи Воробьева выиграли, оказавшись сильнее «Северстали» (4:2). К слову, в этой встрече хозяева пропустили первыми на 4 минуте со старта, а отыграться они сумели на 12 минуте второго периода.

Затем «Металлург» Мг уступил подольскому «Витязю». Несмотря на преимущество по броскам, хозяева не смогли поразить ворота соперников (0:2).

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,10, а на победу «Металлурга» Мг — 2,75.

Наш прогноз на матч — победа «Автомобилиста» в матче с коэффициентом 1,75. 0