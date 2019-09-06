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    В Магнитогорске встретятся две забивные команды

    «Металлург» Мг — «Витязь». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Витязь
    Прогноз на «Металлург» Мг — «Витязь»
    Сергей Мозякин
    В очередной игре регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Витязь». Матч состоится 6 сентября на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 4.90
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    «Металлург» Мг

    В первом туре КХЛ подопечным Йозефа Яндача не повезло, поскольку на старте сезона они вынуждены были противостоять питерскому СКА. Гости той встречи ожидаемо переиграли «сталеваров» (1:3).

    Второй матч для команды также прошел дома. Соперником коллектива из Магнитогорска оказался клуб «Северсталь», который попортил нервы хозяевам.

    Несмотря на то что «лисы» победили «стальных» (4:2), игру для «Металлурга» Мг никак нельзя было назвать простой.

    Аж до середины второго периода «сталевары» не могли отыграть пропущенную в начале встречи шайбу. Ну а на старте последней двадцатиминутки две удачно проведенные атаки позволили коллективу Яндача повести в счете с уверенным преимуществом.

    И даже невзирая на попытки «Северстали» отыграться, Мозякин сохранил гандикап в две шайбы и «Металлург» Мг впервые в сезоне завоевал победу.

    «Витязь»

    Клуб из Подольска неожиданно для многих переиграл «Трактор» (2:4) в Челябинске на старте сезона КХЛ. В той встрече команда показала высокий процент реализации бросков (12,9%), а также слаженную игру в обороне, отразив 94,74% ударов оппонентов.

    «Богатыри» потратили много сил, чтобы в итоге добыть для себя нужный результат.

    Вторая встреча на выезде обещала стать еще сложнее, поскольку подопечным Михаила Кравеца противостоял «Автомобилист».

    Коллектив из Екатеринбурга прогнозируемо взял верх над «Витязем» (3:2).

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    Стоит отметить, что гости неплохо проявили себя в атаке, нанеся 37 бросков в створ, но их реализация составила лишь 5,41%, благодаря чему хозяева встречи пропустили на одну шайбу меньше и победили.

    Прогноз

    На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 4,80, а на победу «Витязя» — 4,70.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,65. 0

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