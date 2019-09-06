«Металлург» Мг — «Витязь». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года

В очередной игре регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Витязь». Матч состоится 6 сентября на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Витязь».

«Металлург» Мг

В первом туре КХЛ подопечным Йозефа Яндача не повезло, поскольку на старте сезона они вынуждены были противостоять питерскому СКА. Гости той встречи ожидаемо переиграли «сталеваров» (1:3).

Второй матч для команды также прошел дома. Соперником коллектива из Магнитогорска оказался клуб «Северсталь», который попортил нервы хозяевам.

Несмотря на то что «лисы» победили «стальных» (4:2), игру для «Металлурга» Мг никак нельзя было назвать простой.

Аж до середины второго периода «сталевары» не могли отыграть пропущенную в начале встречи шайбу. Ну а на старте последней двадцатиминутки две удачно проведенные атаки позволили коллективу Яндача повести в счете с уверенным преимуществом.

И даже невзирая на попытки «Северстали» отыграться, Мозякин сохранил гандикап в две шайбы и «Металлург» Мг впервые в сезоне завоевал победу.

«Витязь»

Клуб из Подольска неожиданно для многих переиграл «Трактор» (2:4) в Челябинске на старте сезона КХЛ. В той встрече команда показала высокий процент реализации бросков (12,9%), а также слаженную игру в обороне, отразив 94,74% ударов оппонентов.

«Богатыри» потратили много сил, чтобы в итоге добыть для себя нужный результат.

Вторая встреча на выезде обещала стать еще сложнее, поскольку подопечным Михаила Кравеца противостоял «Автомобилист».

Коллектив из Екатеринбурга прогнозируемо взял верх над «Витязем» (3:2).

Стоит отметить, что гости неплохо проявили себя в атаке, нанеся 37 бросков в створ, но их реализация составила лишь 5,41%, благодаря чему хозяева встречи пропустили на одну шайбу меньше и победили.

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 4,80, а на победу «Витязя» — 4,70.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,65. 0