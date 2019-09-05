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    На «Сибирь-Арене» будет напряженный матч

    «Сибирь» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 5 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Адмирал
    Прогноз на «Сибирь» — «Адмирал»
    Игрок клуба «Сибирь»
    В очередной игре КХЛ «Сибирь» будет принимать «Адмирал». Матч состоится 5 сентября на «Сибирь-Арене». Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Адмирал».
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сибирь»

    Свой первый матч в новом сезоне КХЛ «снеговики» выиграли у себя дома с минимальным преимуществом над «Амуром» (2:1).

    Команда подходила к этой встрече в статусе фаворита и оправдала ожидания болельщиков, несмотря на то что пропустили хозяева первыми. Проигрывая в 1 периоде, сибирякам понадобилось меньше минуты, чтобы сравнять счет.

    Вторая двадцатиминутка и вовсе прошла без голов, а победу подопечные Николая Заварухина завоевали благодаря шайбе Пуустинена, заброшенной на 9 минуте третьего периода.

    За весь матч клуб «Сибирь» нанес 42 броска в створ ворот, реализовав 4,76% этих ударов. Оборона коллектива из Новосибирска заблокировала большую часть выстрелов соперников, а именно: 15 из 29. Процент общих отраженных бросков составил 96,55%.

    В следующей домашней игре «снеговики» также считаются фаворитами, поэтому они попытаются сделать все, чтобы и во второй раз удачно выступить у себя дома.

    «Адмирал»

    «Адмирал» начал сезон с выездной встречи в Нур-Султане с командой «Барыс». В очень непростой игре «моряки» сумели победить хозяев (1:3).

    Для подопечных Сергея Светлова было важно максимально результативно использовать собственные моменты, и они это сделали. Нанеся лишь 15 бросков по воротам, гости забили трижды, установив 20% реализацию.

    К слову, последняя шайба влетела уже в пустые ворота за 55 секунд до конца матча.

    Большую часть игры коллектив из Владивостока оборонялся. «Адмирал» сумел заблокировать 19 бросков из 34, 33 удара (97,06%) были отражены.

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    «Моряки» не чурались проводить силовые приемы. Они превзошли соперника по этому показателю — 7 на 22, а вот процент выигранных вбрасываний составил лишь 37,88%.

    Прогноз

    На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,78, на ничью — 4,30, а на победу «Адмирала» — 3,85.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Сибирь» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 5 сентября 2019 года . Прогноз на «Сибирь» — «Адмирал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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