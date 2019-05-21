Канада — США. Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 21 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 21 мая 2019 года сборная Канады сыграет со сборной США. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Канада — США.

Канада

В прошлом матче Канада разбила Германию (8:1), одержав четвертую подряд победу на турнире, а перед встречей с США сыграет с Данией. В случае если канадцы возьмут шесть очков в двух матчах, а финны уступят Германии, именно родоначальники хоккея выиграют группу «А».

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Лидерами сборной на текущем чемпионате мира являются защитники Даниэл Нерс, Томас Чабо и Ши Теодор, в атаке выделяются Энтони Мэнта, Марк Стоун, Энтони Сирелли и Джонатан Маршессо, однако вратари Картер Харт и Мэтт Мюррей стабильностью не отличаются.

Канада играет ярко, открыто, без оглядки на свои ворота. Сложно сказать, что ждет эту сборную в плей-офф, но матч с США должен немного пролить свет на реальные возможности подопечных Алана Виньо.

США

В прошлом матче США справились с Германией (3:1), одержав свою пятую победу подряд. Скорее всего, к игре с Канадой они опустятся на третье место в группе «В», и в случае поражения, на нем же и останутся.

В игре с Германией хорошо сыграл голкипер Кори Шнайдер, отразив 24 из 25 бросков, по шайбе забросили лидеры атаки — Дилан Ларкин, Джек Айхель и Джеймс ван Римсдайк, две передачи на счету ведущего защитника Алекса Мартинеса.

США побеждают, но позволяют соперникам создавать много голевых моментов. Это молодая сборная, играющая в быстрый хоккей, но при этом не уделяющая слишком большого внимания обороне.

Прогноз

Матчи Канады и США это хоккейная классика. В таких поединках всегда много борьбы, голов и страстей, так что прогноз на тотал больше 6,5 с коэффициентом 2,21. Кроме того, можно присмотреться к прогнозу на победу Канады в матче с коэффициентом 1,78. 0