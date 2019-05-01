«Коламбус» — «Бостон». Прогноз (к. 1.84) и ставки на третий матч второго раунда Кубка Стэнли 1 мая 2019 года

В рамках второго раунда Кубка Стэнли 1 мая 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Бостон».

«Коламбус»

Во втором матче второго раунда «Коламбус» на выезде во втором овертайме дожал «Бостон» (3:2), и сравнял счет в серии (1:1). Теперь два ближайших поединка «Блу Джекетс» проведут дома, где есть шанс развить выездной успех.

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Героем поединка стали два топ-форварда «Коламбуса» — наш Артемий Панарин, ставший автором дубля в основное время, и отдавший передачу в овертайме, и Мэтт Дюшен, который забросил победную шайбу. Неплохо сыграл и российский голкипер Сергей Бобровский, отразив 29 из 31 броска.

«Коламбус» дважды уступал по ходу матча, но каждый раз отыгрывался, и в конечном итоге вырвал победу. Впрочем, в наличии характера у «Блу Джекетс» можно было убедиться еще в первом раунде. Отметим также две шайбы в большинстве, включая победную.

«Бостон»

После победы в первой игре «Бостон» не смог дожать соперника во второй, позволив «Коламбусу» взять победу на выезде. Теперь «Брюинз» важно ответить «Коламбусу», как минимум, тем же, чтобы не оказаться в критической ситуации.

По шайбе в составе «Бостона» забросили защитник Мэтт Гжельчик и топ-форвард Давид Пастрнак. Вратарь Тукка Раск также сыграл неплохо — хоть и пропустил три шайбы, но с 41 броска. Очки за результативные передачи набрали нападающие Давид Крейчи, Чарли Койл и Маркус Йоханссон.

«Бостон» дважды вел в счете, но удержать преимущество не сумел. Команда чаще удалялась, и в конечном итоге это привело к поражению, в том числе из-за пропущенной шайбы в меньшинстве в овертайме.

Прогноз

Судя по двум первым поединка, серия обещает быть напряженной, и скорее всего, не стоит ждать слишком результативной игры в третьем матче — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,84. 0