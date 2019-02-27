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    В матче «Сент-Луиса» и «Нэшвилла» можно рассчитывать на результативную игру

    «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 27 февраля 2019 года

    НХЛ Сент-Луис Блюз Нэшвилл Предаторз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Нэшвилл»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Нэшвилл».
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    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде в овертайме проиграл «Миннесоте» (1:2), и хотя это второе поражение команды в последних трех матчах, в целом в последних 14 поединках у них 12 викторий. «Блюз» занимают третье место в Центральном дивизионе, опережая на пять очков «Даллас», и на столько же отставая от «Нэшвилла».

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    Единственную шайбу в игре с «Уайлд» забросил один из топ-защитников Алекс Пьетранджело, которому ассистировал российский топ-форвард Владимир Тарасенко. Нападающий Иван Барбашев очков не набирал. Среди других лидеров — вратарь Джейк Аллен, защитники Винс Данн и Колтон Парейко, нападающие Райан О’Райлли, Тайлер Бозак, Брейден Шенн и Дэвид Перрон, но два последних травмированы.

    «Сент-Луис» входит в семерку лучших команд НХЛ по надежности обороны, пропуская в среднем 2,76 шайбы за матч, но атака и спецбригады на среднем уровне, что, впрочем, тоже неплохо.

    «Нэшвилл»

    В прошлой игре «Нэшвилл» дома был разгромлен «Колорадо» (0:5) — это четвертое поражение в последних восьми матчах. И хотя «Предаторз» в последнее время нестабильны, они уверенно удерживают второе место в Центральном дивизионе, и лидер «Виннипег» лишь в одном очке впереди.

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    Лидерами команды являются финские вратари Пекка Ринне и Юусе Сарос, защитники Роман Йоси, Пи-Кей Саббен, Райан Эллис и Матиас Экхольм, в атаке солируют Ник Бонино, Виктор Арвидссон, Филип Форсберг, Райан Джохансен, Кевин Фиала. Травмирован топ-форвард Крэйг Смит.

    «Нэшвилл» обладает пятой по надежности обороной в Лиге, пропуская в среднем 2,62 шайбы за матч. Атака на среднем уровне, а главная проблема — абсолютно худшая в НХЛ реализация большинства — лишь 12,6%.

    Прогноз

    Это последняя в регулярке пятая встреча команд — до этого «Нэшвилл» выиграл дома в первом матче (4:1), а затем трижды подряд сильнее был «Сент-Луис» (6:2 и 3:2 дома, 5:4 ОТ на выезде). Как видим, все матчи были достаточно результативны, так что можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,97. 0

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    Прогноз на «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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