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    «Виннипег» может порадовать атакующей игрой с «Аризоной»

    «Аризона» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч НХЛ 25 февраля 2019 года

    НХЛ Аризона Койотс Виннипег Джетс
    Прогноз на «Аризона» — «Виннипег»
    Илья Любушкин, «Аризона»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля 2019 года «Аризона Койотис» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Виннипег».
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    «Аризона»

    В прошлой игре «Аризона» на выезде в овертайме дожала «Ванкувер» (3:2), одержав вторую победу подряд и пятую в семи матчах. «Койотис» поднялись на четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, а от зоны плей-офф Запада команду отделяет три очка.

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    Героем матча стал нападающий Алекс Гальченюк, который забросил победную шайбу в овертайме, набрав за матч два (1+1) очка. По шайбе на счету защитника Джейкоба Чичрана и нападающего Лоусона Круза. Неплохой поединок провел вратарь Дарси Кюмпер, отразив 30 из 32 бросков. Среди лидеров также защитники Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски, нападающие Клэйтон Келлер, Дерек Степан, Рихард Паник и Винс Хиностроза.

    «Аризона» может похвастаться самыми надежными спецбригадами меньшинства в НХЛ — 85,9%. И в целом оборона у «Койотис» в районе десятки лучших команд НХЛ, однако игра в атаке все портит — в среднем лишь 2,57 заброшенные шайбы за матч (четвертый худший результат).

    «Виннипег»

    В прошлом поединке «Виннипег» на выезде уверенно разбил «Вегас» (6:3), прервав серию из трех поражений. «Джетс» продолжают лидировать в Центральном дивизионе, опережая на одно очко «Нэшвилл».

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    Результат в игре с «Найтс» сделали лидеры — топ-форвард Патрик Лайне оформил дубль, нападающие Адам Лоури и Кайл Коннор гол+пас, защитник Джейкоб Троуба сделал три ассиста, форварды Блейк Уилер и Брайан Литтл по два, Николая Элерс и Эндрю Копп забросили по шайбе.

    «Виннипег» ориентируется на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,39 шайб за матч (6-е место), и реализуя 25,3% большинства (4-е). Оборона послабее, но в пределах нормы — на среднем уровне.

    Прогноз

    Первая встреча команд завершилась домашней победой «Виннипега» (5:3), и в общем-то сейчас тоже можно ожидать результативный поединок — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Аризона» — «Виннипег». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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