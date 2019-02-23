«Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси».

«Рейнджерс»

В прошлом поединке «Рейнджерс» дома были побеждены «Миннесотой» (1:4) — команда чередует победы и поражения восемь матчей кряду, занимая предпоследнее место в Столичном дивизионе с десятью очками отставания от зоны плей-офф Востока.

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Отрадно, что единственную шайбу «Рейнджерс» в игре забросил российский нападающий Павел Бучневич, форвард Владислав Наместников очков не набирал, а вратарь Александр Георгиев остался в запасе. Среди ключевых исполнителей — вратарь Хенрик Лундквист, защитники Кевин Шаттенкирк, Нил Пьонк, нападающие Мика Зибанеджад, Матс Зукарелло, Крис Крайдер и Кевин Хейес.

Лишь по игре в большинстве «Рейнджерс» показывают результаты рядом с топ-10 — 21,3% реализации. Остальные показатели статистики, включая заброшенные/пропущенные шайбы — в восьмерке худших.

«Нью-Джерси»

В прошлом матче «Нью-Джерси» дома разгромил «Оттаву» (4:0), выиграв в третий раз в последних четырех играх. Но в целом «Дэвилз» занимают последнее место в Столичном дивизионе, и даже от ближайших соперников из «Рейнджерс» их отделяет четыре очка.

Отразив 30 бросков, вратарь Кори Шнайдер оформил первый шатаут в сезоне. Форвард Майлз Вуд сделал гол+пас, по шайбе на счету Трэвиса Зэйджака, Кертиса Габриэла и защитника Стива Сантини. Защитник Уилл Бутчер отдал две передачи. Среди ключевых исполнителей — вратарь Кит Кинкейд, защитники Дэймон Сиверсон и Сами Ватанен (травмирован), нападающие Нико Хишер, Кайл Палмьери и Тэйлор Холл, но он в лазарете.

«Нью-Джерси» может похвастаться третьей лучшей эффективностью меньшинства в НХЛ — 84,1%. Но при этом у «Дэвилз» четвертая худшая во всей Лиге оборона — в среднем 3,36 пропущенных шайб за матч, и остальные показатели тоже ниже среднего.

Прогноз

Первая встреча команд завершилась выездной победой «Рейнджерс» (4:3), но исходя из последних результатов, вряд ли в этом игра будет уж слишком открытой — прогноз на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,71. 0