«Чикаго» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 февраля 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Колорадо».

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» на выезде в овертайме дожал «Детройт» (5:4), выиграв 10-й из последних 12-ти матчей. В итоге «Блэкхокс» делят 5-6 место Центрального дивизиона, и 8-9 в Западной конференции.

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Результат в игре с «Детройтом» сделали лидеры — защитник Эрик Густафссон отдал три результативные передачи, топ-форвард Патрик Кэйн сделал дубль, по шайбе забросили Алекс Дебринкет, Брэндон Саад и наш Артем Анисимов.

«Чикаго» может похвастаться одной из сильнейших атак в НХЛ — в среднем 3,34 заброшенные шайбы за матч (7-й показатель). Но зато оборона худшая в Лиге вместе с «Оттавой» — в среднем 3,70 пропущенных шайб за игру.

«Колорадо»

В прошлой игре «Колорадо» дома уничтожил «Виннипег» (7:1), выиграв второй матч подряд и третий из последних четырех. После серии неудач «Эвеланш» пришли в себя, и поднялись в зону плей-офф Запада, деля очки с «Чикаго».

Отразив 26 из 27 бросков, одним из героев матча стал российский голкипер Семен Варламов. Защитник Никита Задоров очков не набирал, нападающий Владислав Каменев травмирован. Дубль и три очка у Тайсона Йоста, шайба и две передачи у Карла Содерберга, гол+пас на счету Габриэля Ландескуга, по шайбе забросили Мико Ратанен и Натан Маккиннон.

«Колорадо» играет с акцентом на атаку, входя в топ-10 самых результативных команд Лиги (3,27 заброшенных шайб в среднем за матч), но оборона не входит даже в топ-20.

Прогноз

Команды сыграли два матча на льду «Эвеланш», и оба раза побеждал «Чикаго» (2:1 и 3:2 ОТ). Сейчас «Блэкхокс» снова фавориты, а мы рискнем с прогнозом на победу «Колорадо» в матче с коэффициентом 2,11. 0