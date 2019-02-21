«Питтсбург» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Сан-Хосе».

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» на выезде справился с «Нью-Джерси» (4:3), выиграв вторую игру подряд и четвертую из последних пяти. «Пингвинз» занимают третье место в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Коламбус», и на столько же отстают от «Вашингтона».

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Три из четырех шайб забросили не основные исполнители — защитник Чэд Раведел, нападающие Зак Астон-Риизе, Ник Бьюгстад, еще один гол на счету форварда ударной тройки Брайана Раста. Топ-форвард россиянин Евгений Малкин отдал результативную передачу, среди других лидеров — защитник Крис Летанг, нападающие Сидни Кросби, Фил Кессел, Джейк Гюнтцель.

«Питтсбург» почти во всем показателям входит в число пяти лучших команд НХЛ, включая одну из самых результативных линий атаки (в среднем 3,48 заброшенных шайб за матч), и отличные спецбригады большинства (24,9%). Но результаты портит посредственная оборона и нестабильные вратари.

«Сан-Хосе»

В прошлом матче «Сан-Хосе» дома в овертайме проиграл «Бостону» (5:6) — это второе поражение «Шаркс» в трех последних играх, хотя в целом у них семь побед в последних десяти поединках. «Сан-Хосе» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, отставая на одно очко от «Калгари» и на десять опережая «Вегас».

Провалился основной вратарь Мартин Джонс, пропустивший шесть шайб с 20 бросков, так что даже хет-трик Джо Торнтона не спас «Сан-Хосе» от поражения. Отметим также шайбу и две передачи Джо Павелски, гол+пас Логана Кутюра. Среди других лидеров — защитники Брент Бернс и Эрик Карлссон, нападающие Томаш Гертл, Йонас Донской, Эвандер Кейн, Тимо Майер.

«Сан-Хосе» обладает третьей по результативности атакой в НХЛ (в среднем 3,65 заброшенных шайб за матч), мощными спецбригадами, но оборона еще хуже чем у «Питтсбурга» — в среднем 3,12 пропущенных шайб за матч.

Прогноз

Первая встреча завершилась уверенной домашней победой «Сан-Хосе» (5:2), и сейчас букмекеры снова ставят на результативный поединок. Ну а мы рискнем с прогнозом на победу «Шаркс» в матче с коэффициентом 2,03. 0