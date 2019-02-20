«Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч КХЛ 20 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 февраля 2019 года ХК «Сочи» примет московский «Спартак». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Спартак».

«Сочи»

В прошлом матче «Сочи» на выезде обыграл минское «Динамо» (3:1), выиграв третий поединок подряд после трех поражений. «Сочи» занимает 7-е место на Западе, лишь на одно очко опережая «Витязь» и на два «Динамо Рига», так что любое поражение может стоить команде выхода в плей-офф.

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Фантастический матч сыграл основной вратарь команды Константин Барулин, отразив 34 из 35 бросков, а победу принесли голы трех лидеров команды — форвард Станислав Бочаров сделал гол+пас, Эрик О’Дэлл и защитник Юрки Йокипакка забросили по шайбе. Среди ключевых исполнителей отметим также топ-форварда Роберта Розена.

По большинству показателей статистики «Сочи» находится чуть ниже среднего уровня, занимая 14-15 места в Лиге, но еще более слабо команд играет в меньшинстве — 77,7% надежности и пятый худший результат в КХЛ.

«Спартак»

В прошлом поединке «Спартак» на выезде проиграли «Йокериту» (4:5) — это третье поражение москвичей подряд и шестое в последних семи матчах, но все же плей-офф они себе гарантировали. Только не факт, что плей-офф с шестого места Запада, так что «Спартаку» еще есть за что бороться.

Слабо сыграл вратарь Юлиус Гудачек, так что вполне вероятно, что в игре с «Сочи» его заменит Никита Беспалов. Дубль оформил ключевой форвард Робин Ганзл, гол+пас у Артема Федорова, шайбу забросил Бен Максвелл. Травмирован ключевой защитник Андрей Кутейкин, среди ведущих исполнителей также нападающие Александр Хохлачев, Илья Зубов, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш.

По всем показателям «Спартак» занимает места в районе 10-13 в КХЛ, включая спецбригады, заброшенные и пропущенные шайбы. Но в целом чуть более успешно москвичи играют в чужой зоне, забрасывая в среднем 2,60 шайб за матч (10-е место в Лиге).

Прогноз

«Спартак» гарантировал себе плей-офф и в последних матчах не напрягается, чего не скажешь о «Сочи», которые рискуют на финише регулярки вылететь из топ-8. Но при этом москвичам не с руки проигрывать, так как есть риск опуститься ниже и попасть в плей-офф на СКА. Прогноз на победу «Спартака» в матче с коэффициентом 2,01. 0