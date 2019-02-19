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    «Сан-Хосе» по силам обыграть дома «Бостон»

    «Сан-Хосе» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Бостон»
    Патрис Бержерон, «Бостон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Бостон».
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    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» дома справился с «Ванкувером» (3:2), выиграв седьмой из последних восьми матчей. «Шаркс» борются с «Калгари» за первое место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции — у обеих команд по 77 очков.

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    Неплохо сыграл вратарь Мартин Джонс, отразив 32 из 34 бросков, а победу помогла добыть ударная тройка атаки — Джо Павелски, Логан Кутюр и Тимо Майер оформили по шайбе и передаче. Среди лидеров также защитник Брент Бернс, нападающие Джо Торнтон, Эвандер Кэйн и Йонас Донской.

    «Сан-Хосе» обладает одной из лучших линий нападения в НХЛ, забрасывая в среднем 3,63 шайбы за матч, а спецбригады входят в топ-6. Но оборона заметно ниже среднего — в среднем более трех пропущенных шайб за игру.

    «Бостон»

    В прошлой игре «Бостон» на выезде справился с «Лос-Анджелесом» (4:2) — это пятая победа команды подряд, седьмая в последних восьми матчах, а очки «Брюинз» набирают на протяжении 10 поединков. «Бостон» вышел на второе место в Атлантическом дивизионе, опережая на одно очко «Торонто».

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    Проблемой для «Бостона» является травма одного из топ-форвардов Давида Пастрнака, но пока это не мешает результатам — нападающие Патрис Бержерон и Джейк Дебраск оформили по голу и передаче, Брэд Маршанд и защитник Чарль Макэвой забросили по шайбе, Давид Крэйчи отдал два ассиста. Среди лидеров также вратарь Туукка Раск, защитники Тори Крюг и Здено Хара.

    «Бостон» играет с акцентом на оборону, пропуская в среднем лишь 2,51 шайбы за игру (лучше показатель только у «Айлендерс»), при этом результативность в атаке на среднем уровне, зато второе сильнейшее в НХЛ большинство — 26,5% реализации.

    Прогноз

    Это первая встреча команд в сезоне, и мы рискнем с прогнозом на победу «Сан-Хосе» в основное время с коэффициентом 2,07 — «Шаркс» будут нацелены на реванш после неудачной игре с «Кэпиталз». 0

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    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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