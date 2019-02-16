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    От «Миннесоты» и «Нью-Джерси» ждем результативный поединок

    «Миннесота» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Миннесота Уайлд
    Прогноз на «Миннесота» — «Нью-Джерси»
    Нико Хишер, «Нью-Джерси»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 2019 года «Миннесота Уайлд» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Нью-Джерси».
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    «Миннесота»

    В прошлом поединке «Миннесота» дома проиграла «Филадельфии» (4:5) — это шестое поражение «Уайлд» в последних семи матчах, но команда все еще держится в зоне плей-офф Западной конференции, занимая 8-е место и на два очка опережая «Ванкувер».

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    Очень слабо сыграл вратарь Дэван Дубник, зато нападающий Люк Кунин оформил дубль, а защитник Джаред Спаржеон набрал 3 (1+2) очка. Еще одна шайба на счету топ-форварда Зака Паризе. Среди других лидеров — защитники Райан Сутер и Мэттью Дамба (травмирован), нападающие Микаэль Гранлуд, Джейсон Зукер и Эрик Стаал.

    У «Миннесоты» вполне неплохая оборона — в среднем 2,89 пропущенные шайбы за матч и 12-й показатель, спецбригады тоже в порядке, но зато по результативности в атаке «Уайлд» в семерке худших коллективов НХЛ (лишь 2,79 заброшенные шайбы в среднем за игру).

    «Нью-Джерси»

    В прошлом матче «Нью-Джерси» на выезде был уничтожен «Сент-Луисом» (3:8), проиграв седьмой из последних десяти поединков. «Дэвилз» занимают последнее место в Столичном дивизионе, предпоследнее на Востоке, и уже не помышляют о плей-офф.

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    Слабый матч провел вратарь Кит Кинкейд, по шайбе забросили защитник Мирко Мюррей, Кайл Палмьери и Павел Заха. Травмирован ключевой нападающий Тейлор Холл. Среди лидеров также защитники Уилл Бутчер и Дэймон Сиверсон, нападающие Нико Хишер, Трэвис Зэйджак и Йеспер Брэтт.

    «Нью-Джерси» может похвастаться 4-й надежностью в меньшинстве — 84%, но зато в целом по заброшенным/пропущенным шайбам «Дэвилз» занимают места в третьем десятке. Особенно плохи дела с игрой в обороне — 3,41 пропущенные шайбы в среднем за игру 4-й худший результат в НХЛ.

    Прогноз

    Первая встреча завершилась выездной победой «Миннесоты» (4:2). Сейчас обе команды в плохой форме, так что сложно предсказать победителя, но можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77 — в последних матчах и «Уайлд» и «Дэвилз» зачастую играют результативно. 0

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    Прогноз на «Миннесота» — «Нью-Джерси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 2019 года «Миннесота Уайлд» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 04:30 мск.
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