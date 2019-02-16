«Миннесота» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 2019 года «Миннесота Уайлд» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Нью-Джерси».

«Миннесота»

В прошлом поединке «Миннесота» дома проиграла «Филадельфии» (4:5) — это шестое поражение «Уайлд» в последних семи матчах, но команда все еще держится в зоне плей-офф Западной конференции, занимая 8-е место и на два очка опережая «Ванкувер».

Все прогнозы на НХЛ

Очень слабо сыграл вратарь Дэван Дубник, зато нападающий Люк Кунин оформил дубль, а защитник Джаред Спаржеон набрал 3 (1+2) очка. Еще одна шайба на счету топ-форварда Зака Паризе. Среди других лидеров — защитники Райан Сутер и Мэттью Дамба (травмирован), нападающие Микаэль Гранлуд, Джейсон Зукер и Эрик Стаал.

У «Миннесоты» вполне неплохая оборона — в среднем 2,89 пропущенные шайбы за матч и 12-й показатель, спецбригады тоже в порядке, но зато по результативности в атаке «Уайлд» в семерке худших коллективов НХЛ (лишь 2,79 заброшенные шайбы в среднем за игру).

«Нью-Джерси»

В прошлом матче «Нью-Джерси» на выезде был уничтожен «Сент-Луисом» (3:8), проиграв седьмой из последних десяти поединков. «Дэвилз» занимают последнее место в Столичном дивизионе, предпоследнее на Востоке, и уже не помышляют о плей-офф.

Слабый матч провел вратарь Кит Кинкейд, по шайбе забросили защитник Мирко Мюррей, Кайл Палмьери и Павел Заха. Травмирован ключевой нападающий Тейлор Холл. Среди лидеров также защитники Уилл Бутчер и Дэймон Сиверсон, нападающие Нико Хишер, Трэвис Зэйджак и Йеспер Брэтт.

«Нью-Джерси» может похвастаться 4-й надежностью в меньшинстве — 84%, но зато в целом по заброшенным/пропущенным шайбам «Дэвилз» занимают места в третьем десятке. Особенно плохи дела с игрой в обороне — 3,41 пропущенные шайбы в среднем за игру 4-й худший результат в НХЛ.

Прогноз

Первая встреча завершилась выездной победой «Миннесоты» (4:2). Сейчас обе команды в плохой форме, так что сложно предсказать победителя, но можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77 — в последних матчах и «Уайлд» и «Дэвилз» зачастую играют результативно. 0