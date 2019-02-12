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    «Барыс» в родных стенах должен справиться с «Сибирью»

    «Барыс» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 12 февраля 2019 года

    КХЛ Барыс Сибирь
    Прогноз на «Барыс» — «Сибирь»
    Дмитрий Саюстов, «Сибирь»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 февраля 2019 года казахстанский «Барыс» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Сибирь».
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    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» (3:2), выиграв второй поединок кряду, а в целом казахстанцы набирают очки в восьми из последних десяти игр, занимая второе место в Восточной конференции.

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    Неплохо сыграл основной вратарь Хенрик Карлссон, отразив 35 из 37 бросков, а результат сделали лидеры атаки — Андре Петтерссон оформил дубль, Никита Михайлис — гол+пас. Среди ключевых исполнителей отметим также защитников Даррена Дица, Кэвина Далммэна, нападающих Патриса Кормье, Майка Фрэттина, Брэндона Боченски, Романа Старченко и Кэртиса Волка, но последний травмирован.

    «Барыс» нацелен исключительно на чужие ворота — команда забрасывает больше всех шайб в Лиге после СКА (3,16 в среднем за матч), и у нее 4-я в КХЛ реализация большинства (24,2%). Зато оборона не входит даже в топ-10, а меньшинство и вовсе одно из худших.

    «Сибирь»

    В прошлом матче «Сибирь» дома обыграла «Кунь Лунь» (3:2) — это вторая победа команды подряд и восьмая в последних десяти поединках. Новосибирцы, львиную долю сезона прозябавшие на дне Востока, теперь всего в двух очках от «Трактора», 8-го места и зоны плей-офф.

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    Победу «Сибири» принесли лидеры — нападающий Шейн Принц сделал гол+пас, его партнер по тройке Жильбер Брюле отдал две результативные передачи, по шайбе забросили Дмитрий Саюстов и топ-защитник Дмитрий Логинов. Среди ключевых игроков отметим также вратарей Дэнни Тэйлора и Алексея Красикова, нападающих Юкку Пелтолу и Александра Шарова, травмирован ведущий защитник Николай Демидов.

    В последнее время «Сибирь» подтянулась вверх по турнирной таблице, а вместе с ней улучшилась и командная статистика. Очевидно, что команда вполне хорошо играет в атаке, забрасывая в среднем 2,33 шайбы за матч (13-е место), однако оборона и спецбригады в семерке худших в Лиге.

    Прогноз

    Недавняя игра завершилась домашней победой «Сибири» в овертайме (2:1), но сейчас казахстанцы дома обязаны брать реванш — прогнозируем победу «Барыса» в основное время с коэффициентом 1,64. 0

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    Прогноз на «Барыс» — «Сибирь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 февраля 2019 года казахстанский «Барыс» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 16:30 мск.
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