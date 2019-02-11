СКА — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля 2019 года питерский СКА примет череповецкую «Северсталь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Северсталь».

СКА

В прошлом матче СКА снова проиграл на выезде и снова всухую — на этот раз «Авангарду» (0:2), а до этого было поражение от «Сибири» (0:1). В итоге армейцы Питера снова уступили лидерство в КХЛ главным соперникам из ЦСКА, отставая от москвичей на три очка.

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Лидерами команды являются вратари Игорь Шестеркин и Магнус Хеллберг, защитники Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин и Патрик Херсли (но он травмирован), нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Андрей Кузьменко и Наиль Якупов.

СКА лидер КХЛ как по местам в таблице, так и по результатам статистики. Абсолютно лучшая в Лиге атака (в среднем 3,34 заброшенные шайбы за матч), вторая по надежности оборона и второе сильнейше меньшинство. Только большинство чуть слабее — 23,4% реализации и 5-й показатель.

«Северсталь»

В прошлом игре «Северсталь» дома разгромила «Амур» (5:0), но это лишь вторая победа череповчан в последних шести играх. «Северсталь» недавно выдала длительную серию побед, но все равно отстает от зоны плей-офф Запада на 12 очков, занимая 10-е место.

Отразив 26 бросков в створ, третий шатаут в сезоне оформил основной вратарь команды Доминик Фурх. Нападающий Иван Захарчук сделал дубль, ключевой форвард Картер Эштон — гол+пас, по шайбе на счету лидера атаки Юрия Трубачева и защитника Вадима Кудако, а форвард Сергей Монахов отдал две передачи.

Статистические показатели «Северстали» весьма плачевные, но особенно плохо команда играет в спецбригадах — абсолютно худшее большинство (11,1% реализации) и второе худшее меньшинство (74,4% надежности).

Прогноз

СКА выиграл все три матча в сезоне (6:1 и 5:0 на выезде, а также 2:0 дома), и сомнений в победе армейцев в этот раз тоже нет. С другой стороны, в последнее время команда играет не очень результативно, а «Северсталь» в прошлый раз на выезде сыграла строго от обороны. Рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,76. 0