«Автомобилист» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Торпедо».

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» дома уступил «Металлургу» (2:3), но в целом в последних десяти играх у команды семь побед, и она уверенно лидирует на Востоке, опережая на восемь очков «Барыс».

Все прогнозы на КХЛ

По шайбе в игре с «Металлургом» забросил один из ключевых форвардов Дэн Секстон и нападающий Вячеслав Литовченко. Лидеры команды — вратарь Якуб Коварж, защитник Иван Вишневский, нападающие Найджел Доус, Стефан Да Коста, Анатолий Голышев, Фрэнсис Паре.

«Автомобилист» абсолютный лидер КХЛ по реализации большинства (28,6%). По заброшенным/пропущенным шайба клуб из Екатеринбурга также входит в топ-5, и лишь меньшинство чуть слабее — 81,9% надежности (10-й показатель).

«Торпедо»

В прошлом матче «Торпедо» на везде было разбито «Ак Барсом» (1:5), проиграв восьмой матч из последних десяти. Команда из Нижнего Новгорода пребывает в явном кризисе, но все еще сохраняет седьмое место на Востоке, опережая на три очка «Трактор».

Единственную шайбу в игре с казанцами забросил один из ключевых нападающих «Торпедо» Роберт Саболич. Не лучший матч удался вратарю Барри Брасту, но по его воротам соперник нанес 40 бросков, а основной вратарь Станислав Галимов по-прежнему травмирован. Среди лидеров выделим также защитников Филипа Хольма и Дениса Баранцева, нападающих Дениса Паршина, Энди Миэла, Дамира Жафьярова и Михаила Варнакова.

Если бы речь шла только об атаке, «Торпедо» было бы в лидерах КХЛ — в среднем 2,81 заброшенная шайба за матч и 8-й показатель. Но у нижегородцев вторая худшая оборона в Лиге, и спецбригады ниже среднего.

Прогноз

Как ни странно, но два из трех матчей в сезоне выиграло «Торпедо» — (3:1 на выезде и 3:2 дома), и лишь раз «Автомобилист» оказался сильнее в Нижнем Новгороде (5:1). Сейчас букмекеры почти не сомневаются в победе «Авто», а с учетом предыдущих встреч прогнозируем тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,72. 0