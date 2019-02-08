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    «Питтсбург» Малкина во второй раз в сезоне победит «Флориду» Дадонова

    «Флорида» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2019 года

    НХЛ Флорида Пантерз Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Флорида» — «Питтсбург»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Питтсбург».
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    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» дома уступила «Сент-Луису» (2:3), проиграв во второй раз в последних трех играх, хотя в целом выиграла четыре поединка из последних шести. «Пантерз», впрочем, далеки от зоны плей-офф Востока (11 очков отставания), занимая 6-е место в Атлантическом дивизионе.

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    По шайбе в игре с «Блюз» забросили два финских форварда — Александр Барков и Хенрик Боргстрем. Российский лидер атаки Евгений Дадонов очков не набирал, защитник Богдан Киселевич участия в игре не принимал. Среди ключевых исполнителей отметим также защитников Аарона Экблада и Кита Яндла, нападающих Фрэнка Ватрано, Майка Хоффмана и Джонатана Хьюбердо.

    У «Флорида» очень приличная линия нападения — в среднем за игру команда забрасывает более трех шайб, находясь рядом с топ-10, и при этом показывает вторую реализацию большинства в НХЛ — 27%. Зато игра в обороне третья худшая во всей Лиге.

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» дома был всухую разбит «Каролиной» (0:4) — второе поражение команды подряд и четвертое в последних шести поединках. «Пингвинз», впрочем, пока что сохраняют третье место в Столичном дивизионе, опережая на одно очко «Коламбус» и на два отставая от «Вашингтона».

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    Из-за травмы второй поединок пропускал один из лидеров нападения россиянин Евгений Малкин. Среди ключевых исполнителей — вратарь Мэтт Мюррей, защитник Крис Летанг, нападающие Сидни Кросби, Фил Кессел, Джейк Гюнтцель.

    Главная проблема «Питтсбурга» — слабая оборона и нестабильные вратари. В среднем за матч команда пропускает более трех шайб (17-е место). Зато по игре в атаке и спецбригадах «Пингвинз» входят в число лучших коллективов в НХЛ.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась крупной домашней победой «Питтсбурга» (5:1), и хотя сейчас «Пингвинз» идут на серии из двух поражений, когда если не в игре с «Флоридой» ее прерывать? Прогнозируем победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,85. 0

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    Прогноз на «Флорида» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 03:00 мск.
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