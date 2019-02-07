«Торонто» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч НХЛ 7 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Оттаву Сенаторс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Торонто» — «Оттава».

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» дома уничтожил «Анахайм» (6:1), выиграв третий матч из последних четырех и во всех четырех набирая очки. «Мэйпл Лифс» занимают второе место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции, отставая на 13 очков от лидера «Тампы-Бэй».

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Героем матча стал нападающий 4-й тройки Андреас Йонссон, оформивший дубль и набравший четыре очка. Три очка (1+2) на счету защитника Джейка Маззина, по голу и передаче оформили нападающие Джон Таварес и Уильям Нюландер. Российский защитник Никита Зайцев завершил поединок без очков, Игорь Ожиганов не играл. Среди ключевых игроков — вратарь Фредерик Андерсен, защитник Морган Райлли, нападающие Остон Мэттьюз и Митч Марнер.

«Торонто» обладает четвертой лучшей атакой в НХЛ, забрасывая в среднем 3,56 шайбы за матч. Оборона чуть слабее, но тоже входит в топ-10, а вот спецбригады на среднем уровне.

«Оттава»

В прошлой игре «Оттава» дома проиграла «Детройту» (0:2) — это четвертое поражение «Сенаторс» подряд, они занимают последнее место в Атлантическом дивизионе и во всей Восточной конференции, отставая даже от «Детройта» на шесть очков.

Лидерами команды являются вратарь Крэйг Андерсон, защитники Томас Чабо, Дилан Демело и Коди Сиси, нападающие Мэтт Дюшен, Марк Стоун, Брэйди Ткачук, Райан Дзингел, Колин Уайт и Миккель Бодкер. В целом, именно линия нападения является самой сильной у «Оттавы».

«Оттава» относительно неплохо играет в атаке, забрасывая в среднем более трех шайб за игру и реализуя 21,1% большинства (показатели выше среднего). Но зато оборона у «Сенаторс» абсолютно худшая в Лиге — 3,73 пропущенные шайбы в среднем за матч.

Прогноз

Первая встреча команд в сезоне завершилась неожиданным домашним поражением «Торонто» (3:5), но сейчас пришло время брать реванш — прогноз на победу «Мэйпл Лифс» в основное время с коэффициентом 1,632. 0