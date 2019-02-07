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    «Бостон» возьмет реванш у «Рейнджерс» за домашнее поражение

    «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 7 февраля 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Бостон»
    Александр Георгиев, «Рейнджерс»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Бостон».
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    «Рейнджерс»

    В прошлом поединке «Рейнджерс» дома в овертайме проиграли «Лос-Анджелесу» (3:4), потерпев второе поражение подряд и третье в последних четырех играх. «Рейнджерс» снова опустились на предпоследнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

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    Не лучшим образом сыграл основной вратарь Хенрик Лундквист, но его российский дублер Александр Георгиев остался в запасе. Российские нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набирали. Снова отличились лидеры — гол+пас у форварда Мики Зибанеджада, по шайбе забросили Крис Крайдер и защитник Адам Макквейд.

    Лишь по игре в большинстве «Рейнджерс» держатся в середине рейтингов — 20,9% и 15-й результат. Что касается заброшенных/пропущенных шайб и надежности в меньшинстве — клуб из Нью-Йорка входит в топ-5 худших во всей НХЛ.

    «Бостон»

    В прошлом поединке «Бостон» на выезде минимально дожал «Вашингтон» (1:0), прервав серию из трех поражений, но в целом очки команда набирает в четырех из пяти последних матчей. «Бостон» держится в зоне плей-офф, занимая 4-е место в Атлантическом дивизионе.

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    Победу в игре с «Кэпиталз» сделали лидеры — форвард Давид Крэйчи забросил шайбу, Давид Пастрнак и защитник Тори Крюг записали себе в актив по передаче, а вратарь Туукка Раск отразил все 24 броска, оформив второй шатаут в сезоне. Среди лидеров выделим также защитника Здено Хару, нападающих Патриса Бержерона и Брэда Маршанда.

    У «Бостона» очень сильная оборона — в среднем за матч команда пропускает лишь 2,58 шайб (4-й показатель), зато атака не входит даже в топ-20. В спецбригадах обратный результат — третье лучшее большинство (27,3%), но посредственное меньшинство (79,6%).

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась выездной победой «Рейнджерс» (3:2), но сейчас мы делаем ставку на «Бостон» — прогноз на победу «Брюинз» в матче с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 04:00 мск.
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