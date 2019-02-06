ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бостон»НХЛ. Очередное поражение «Вашингтона», победы «Калгари» и «Монреаля» Рашфорд стал главной боевой единицей в атаке «МЮ»Посторонний Санчес не мешает победному параду «МЮ» «Барселона»Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал» разгромил «Алавес»
  • 11:53
    • Абель Эрнандес: Гончаренко сильнее Гаттузо, а Чалов — лучший форвард в РПЛ
  • 11:05
    • Головин включен в сборную 23 тура Лиги 1 по версии L’Equipe
  • 09:30
    • «Торонто» победил «Клипперс», «Бостон» одолел «Оклахому»
  • 08:18
    • Спасатели нашли пропавший самолет Салы
  • 08:03
    • «Нью-Ингленд Пэтриотс» в шестой раз выиграл Супербоул
  • 01:00
    • «Пари Сен-Жермен» уступил «Лиону» в матче Лиги 1
  • 00:40
    • «Реал» отправил три безответных мяча в ворота «Алавеса»
    Все новости спорта

    «Флорида» Дадонова может взять реванш у «Сент-Луиса» Тарасенко

    «Флорида» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2019 года

    НХЛ Флорида Пантерз Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Флорида» — «Сент-Луис»
    Евгений Дадонов, «Флорида»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Сент-Луис».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» дома разобралась с «Вегасом» (3:1), выиграв четвертый из последних пяти матчей. Однако от зоны плей-офф «Пантерз» отделяет пропасть — 13 очков. «Флорида» занимает шестое место в Атлантическом дивизионе.

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре с «Вегасом» отлично сыграл вратарь Джеймс Раймер, отразив 34 из 35 бросков. Гол+пас оформил топ-форвард Александр Барков, по шайбе забросили ключевые нападающие Фрэнк Ватрано и Майк Хоффман. Российский нападающий Евгений Дадонов и защитник Богдан Киселевич очков не набирали.

    У «Флориды» очень приличная линия нападения — в среднем за игру «Пантерз» забрасывают более трех шайб, находясь рядом с топ-10, а большинство является четвертым лучшим в НХЛ — 26,3% реализации. Но вратари и оборона третьи худшие в Лиге.

    «Сент-Луис»

    В прошлой игре «Сент-Луис» на выезде разобрался с «Коламбусом» (4:2), выиграв второй матч подряд и третий из последних четырех. Хотя «Блюз» занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, от зоны плей-офф их отделяет не так много — пять очков.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Одним из героев матча стал российский нападающий Владимир Тарасенко, который забросил шайбу и набрал три очка. Его партнеры по ударной тройке также сыграли феерично — Райан О’Райли набрал гол+пас, Брэйден Шенн оформил ассистентский хет-трик. По шайбе забросили защитник Карл Гуннарссон и нападающий Оскар Сундквист. Российский форвард Иван Барбашев очков не набирал.

    «Сент-Луис», наоборот, входит в топ-15 по надежности обороны, пропуская в среднем три шайбы за матч, но атака у «Блюз» с трудом входит в топ-20.

    Прогноз

    Первая встреча команд завершилась домашней победой «Сент-Луиса» (4:3), и сейчас нас, вероятно, также ждет упорная битва, ведь соперники набрали неплохой ход. Однако «Пантерз» играют дома, так что рискнем с прогнозом на их победу в матче с коэффициентом 1,89. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Сибирь — Кунь Лунь
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Сегодня в 17:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Сегодня в 19:30
    •  1.45
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Лацио
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Сегодня в 23:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Леганес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торонто — Анахайм
  • Завтра в 03:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Филадельфия — Ванкувер
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Даллас — Аризона
  • Завтра в 04:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Завтра в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле-Гуннар Сульшер
  • «МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец
    • 15:04 30/01/2019     «Спартак»
  • 50% футбола. Кононов выиграл первый трофей со «Спартаком»
    • 00:45 30/01/2019     Маурицио Сарри
  • Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнение
    • 14:39 01/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Флорида» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск.
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол АПЛ. «МанСити» победил «Арсенал», «Челси» разгромил «Хаддерсфилд»Обзор матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 21:330
  • 09:04
    • Звонарева поднялась на 21 позицию в рейтинге WTA
  • 14:24
    • Хамшик заработает в Китае 27 миллионов евро
  • 14:13
    • Камбьяссо может возглавить «Интер»
    «Валенсия» была близка к победе Футбол Блеск Месси и Черышева, яркая ничья на «Камп Ноу»Реакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия» Вчера в 18:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Увеличит ли «Ливерпуль» отрыв от «МанСити»?
  • 2.66
    •
  • 12:50
    • «Енисей» подписал экс-игрока «Кубани» и «Анжи»
  • 11:35
    • Кейн планирует уже начать тренировки с мячом
  • 11:19
    • Селихов вернулся в общую группу «Спартака»
    «Торонто» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, два у Панарина, 38 сэйвов Худобина и 10 шайба КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля Вчера в 09:440
  • 09:57
    • Тухель: У ПСЖ нет второго Верратти и Неймара
  • 09:44
    • Агуэро оформил десятый хет-трик в АПЛ
  • 09:14
    • Рублев опустился на 101 строку в рейтинге ATP
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие