«Флорида» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Сент-Луис».

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» дома разобралась с «Вегасом» (3:1), выиграв четвертый из последних пяти матчей. Однако от зоны плей-офф «Пантерз» отделяет пропасть — 13 очков. «Флорида» занимает шестое место в Атлантическом дивизионе.

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В игре с «Вегасом» отлично сыграл вратарь Джеймс Раймер, отразив 34 из 35 бросков. Гол+пас оформил топ-форвард Александр Барков, по шайбе забросили ключевые нападающие Фрэнк Ватрано и Майк Хоффман. Российский нападающий Евгений Дадонов и защитник Богдан Киселевич очков не набирали.

У «Флориды» очень приличная линия нападения — в среднем за игру «Пантерз» забрасывают более трех шайб, находясь рядом с топ-10, а большинство является четвертым лучшим в НХЛ — 26,3% реализации. Но вратари и оборона третьи худшие в Лиге.

«Сент-Луис»

В прошлой игре «Сент-Луис» на выезде разобрался с «Коламбусом» (4:2), выиграв второй матч подряд и третий из последних четырех. Хотя «Блюз» занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, от зоны плей-офф их отделяет не так много — пять очков.

Одним из героев матча стал российский нападающий Владимир Тарасенко, который забросил шайбу и набрал три очка. Его партнеры по ударной тройке также сыграли феерично — Райан О’Райли набрал гол+пас, Брэйден Шенн оформил ассистентский хет-трик. По шайбе забросили защитник Карл Гуннарссон и нападающий Оскар Сундквист. Российский форвард Иван Барбашев очков не набирал.

«Сент-Луис», наоборот, входит в топ-15 по надежности обороны, пропуская в среднем три шайбы за матч, но атака у «Блюз» с трудом входит в топ-20.

Прогноз

Первая встреча команд завершилась домашней победой «Сент-Луиса» (4:3), и сейчас нас, вероятно, также ждет упорная битва, ведь соперники набрали неплохой ход. Однако «Пантерз» играют дома, так что рискнем с прогнозом на их победу в матче с коэффициентом 1,89. 0