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    Рига или Минск — кто выиграет в «динамовском» дерби?

    «Динамо Рига» — «Динамо Минск». Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 января 2019 года

    КХЛ Динамо Минск Динамо Рига
    Прогноз на «Динамо Рига» — «Динамо Минск»
    Михаил Карнаухов, «Динамо Минск»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года рижское «Динамо» примет минское «Динамо». Начало матча — 20:30 мск. Прогноз на «Динамо Рига» — «Динамо Минск».
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    «Динамо Рига»

    В прошлой игре «Динамо Рига» дома с трудом обыграло «Слован» (3:2), прервав серию из пяти поражений. Рижане занимают 9-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф и «Сочи» на три очка.

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    Результат в матче со «Слованом» сделали лидеры — Лаурис Дарзиньш оформил дубль, Микелис Редлихс отдал две передачи. Еще одна шайба на счету Мартинса Дзьеркалса. Ключевыми игроками также являются вратари Тимур Билялов и Кристерс Гудлевскис, защитник Мэттью Майоне, нападающий Линус Виделль.

    У рижского «Динамо» хорошие спецбригады — 6-я надежность в меньшинстве (86,1%), 10-я в КХЛ реализация большинства (20%), но при этом в целом средняя оборона и очень слабая атака — лишь около двух заброшенных шайб за матч и только 20-й показатель.

    «Динамо Минск»

    В прошлом поединке «Динамо Минск» на выезде было разбито СКА (1:5), проиграв четвертый матч подряд. Белорусы занимают предпоследнее место в Западной конференции, и отстают от зоны плей-офф уже на 20 очков.

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    Единственную шайбу команды забросил защитник Джонатан Блум, ключевыми игроками считаются вратарь Юнас Энрот, защитники Евгений Лисовец, Патрик Уиркош, Кристиан Хенкель, нападающие Куинтон Хаудэн, Теему Пулккинен, Сергей и Андрей Костицыны.

    Один из аутсайдеров КХЛ в большей мере ориентирован на оборону, но все равно пропускает почти три шайбы за игру, и лишь по игре в меньшинстве входит в топ-15 (79,8%). Что касается атаки, у минчан четвертая худшая результативность в целом и второе худшее большинство.

    Прогноз

    Прошлый матч соперников в Минске завершился победой хозяев 2:1. Сейчас обе команды не в форме, но все же рискнем с прогнозом на победу рижан в основное время с коэффициентом 1,80 — для них очки гораздо важнее. 0

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    Прогноз на «Динамо Рига» — «Динамо Минск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года рижское «Динамо» примет минское «Динамо». Начало матча — 20:30 мск.
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