«Динамо Рига» — «Динамо Минск». Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года рижское «Динамо» примет минское «Динамо». Начало матча — 20:30 мск. Прогноз на «Динамо Рига» — «Динамо Минск».

«Динамо Рига»

В прошлой игре «Динамо Рига» дома с трудом обыграло «Слован» (3:2), прервав серию из пяти поражений. Рижане занимают 9-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф и «Сочи» на три очка.

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Результат в матче со «Слованом» сделали лидеры — Лаурис Дарзиньш оформил дубль, Микелис Редлихс отдал две передачи. Еще одна шайба на счету Мартинса Дзьеркалса. Ключевыми игроками также являются вратари Тимур Билялов и Кристерс Гудлевскис, защитник Мэттью Майоне, нападающий Линус Виделль.

У рижского «Динамо» хорошие спецбригады — 6-я надежность в меньшинстве (86,1%), 10-я в КХЛ реализация большинства (20%), но при этом в целом средняя оборона и очень слабая атака — лишь около двух заброшенных шайб за матч и только 20-й показатель.

«Динамо Минск»

В прошлом поединке «Динамо Минск» на выезде было разбито СКА (1:5), проиграв четвертый матч подряд. Белорусы занимают предпоследнее место в Западной конференции, и отстают от зоны плей-офф уже на 20 очков.

Единственную шайбу команды забросил защитник Джонатан Блум, ключевыми игроками считаются вратарь Юнас Энрот, защитники Евгений Лисовец, Патрик Уиркош, Кристиан Хенкель, нападающие Куинтон Хаудэн, Теему Пулккинен, Сергей и Андрей Костицыны.

Один из аутсайдеров КХЛ в большей мере ориентирован на оборону, но все равно пропускает почти три шайбы за игру, и лишь по игре в меньшинстве входит в топ-15 (79,8%). Что касается атаки, у минчан четвертая худшая результативность в целом и второе худшее большинство.

Прогноз

Прошлый матч соперников в Минске завершился победой хозяев 2:1. Сейчас обе команды не в форме, но все же рискнем с прогнозом на победу рижан в основное время с коэффициентом 1,80 — для них очки гораздо важнее. 0