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    «Авангард» прервет серию неудач в матче с «Амуром»

    «Амур» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 января 2019 года

    КХЛ Авангард Амур
    Прогноз на «Амур» — «Авангард»
    Илья Михеев, «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года хабаровский «Амур» примет омский «Авангард». Начало матча — 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Авангард».
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    «Амур»

    В прошлом матче «Амур» дома проиграл «Сибири» (2:4) — это девятое поражение хабаровчан подряд, и они делят последнее место в Восточной конференции вместе с «Адмиралом», отставая на 18 очков от зоны плей-офф.

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    Голами отметились далеко не основные форварды — Артем Железков и Станислав Кацуба. Среди лидеров отметим вратаря Евгения Аликина, защитников Виталия Атюшова и Михала Йордана, нападающих Томаса Зохорна, Игоря Руденкова, Александра Горшкова, Валентина Пьянова.

    «Амур» выглядит стабильно плохо по всем показателям статистики, занимая места в самом конце рейтингов, при этом меньшинство у хабаровчан исключительно худшее в КХЛ — лишь 72,7% надежности.

    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» на выезде был разбит аутсайдером КХЛ «Адмиралом» (1:4), потерпев второе поражение подряд. Теперь омичей во главе дивизиона уже догнал «Барыс», у которого столько же очков, и на четыре сыгранных матча меньше.

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    Единственную шайбу забросил топ-форвард Давид Дэарне, снова слабо сыграл вратарь Игорь Бобков, которого заменили по ходу матча, и в целом за последние три поединка «Авангард» пропустил 12 шайб. Среди лидеров отметим защитников Максим Чудинова, Евгения Медведева, Коди Франсона, нападающих Илью Михеева, Тэйлора Бэка, Сергея Широкова.

    «Авангард» почти по всем показателям статистики входит в топ-8 команд КХЛ, включая игру в меньшинстве, а также заброшенные/пропущенные шайбы. Слабым местом является игра в большинстве — 15,3% реализации и только 17-й показатель.

    Прогноз

    Несмотря два поражения, «Авангард» остается явным фаворитом, так что прогнозируем победу омичей в основное время с коэффициентом 1,86. 0

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    Прогноз на «Амур» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года хабаровский «Амур» примет омский «Авангард». Начало матча — 12:00 мск.
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