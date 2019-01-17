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    «Колорадо» Варламова и Задорова обыграет на выезде «Оттаву»

    «Оттава» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 января 2019 года

    НХЛ Оттава Сенаторз Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Оттава» — «Колорадо»
    Никита Задоров, «Колорадо»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 января 2019 года «Оттава Сенаторс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Оттава» — «Колорадо».
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    «Оттава»

    В прошлом матче «Оттава» на выезде проиграла «Сан-Хосе» (1:4), прервав серию из двух побед, и потерпев восьмое поражение в последних десяти матчах. «Сенаторс» продолжают занимать последнее место в Атлантическом дивизионе и во всей НХЛ.

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    Единственную шайбу в игре с «Сан-Хосе» забросил нападающий Райан Дзингел. Среди лидеров отметим нападающих Мэтта Дюшена, Миккеля Бьодкера, Бобби Райана, Марка Стоуна и Криса Тирни. Травмирован ведущий вратарь Крэйг Андерсон, лучший защитник Томас Чабо, защитники Бен Харпер, Джастин Фок, один из ключевых нападающих Колин Уайт.

    «Оттава» вполне сильно выглядит в атаке, забрасывая в среднем 3,11 шайб за игру (10-й показатель) и реализуя 21,3% большинства (13-й). Но проблема «Сенаторс» в абсолютно худшей в НХЛ обороне и вратарях — в среднем 3,87 пропущенных шайб за игру.

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» на выезде разобрался с «Торонто» (6:3), прервав серию из трех поражений подряд, но одержав лишь вторую победу в последних 11 матчах. «Эвеланш» занимают 4-е место в Центральном дивизионе, деля очки с «Далласом» и на три балла опережая «Миннесоту».

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    Как ни странно, но героями матча стали совсем не лидеры атаки Натан Маккиннон, Мико Рантанен и Габриэль Ланескуг, хотя два последних отметились заброшенными шайбами, но форвард Карл Содерберг выстрелил хет-триком. Еще одна шайба на счету Мэта Калверта. Российский вратарь Семен Варламов пропустил три шайбы с 20 бросков, защитник Никита Задоров очков не набрал, форвард Владислав Каменев травмирован.

    «Колорадо» может похвастаться хорошей атакой, забрасывающей в среднем 3,41 шайбу за матч и реализующей 25% большинства (7-е и 6-е места в НХЛ соответственно). Но оборона «Эвеланш» не входит даже в топ-20.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась домашней победой «Колорадо» (6:3). И сейчас мы также прогнозируем победу «Эвеланш» в основное время с коэффициентом 1,82. 0

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    Прогноз на «Оттава» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 января 2019 года «Оттава Сенаторс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 03:00 мск.
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