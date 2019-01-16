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    «Коламбус» и «Нью-Джерси» сыграют от обороны

    «Коламбус» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 января 2019 года

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз на «Коламбус» — «Нью-Джерси»
    Артемий Панарин, «Коламбус»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Нью-Джерси».
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    «Коламбус»

    В прошлом поединке «Коламбус» дома разбил «Рейнджерс» (7:5), одержав третью победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. «Блу Джекетс» поднялись на вторую строчку Столичного дивизиона, опережая на одно очко «Питтсбург» и на два отставая на «Вашингтона».

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    В матче с «Рейнджерс» набрали очки 13 игроков «Коламбуса», включая гол+пас российского лидера атак Артемия Панарина. Дубль на счету Ника Фолиньо, гол+пас у Кэма Аткинсона, по шайбе на счету Лукаша Седлака, Энтони Даклера и защитника Дэвана Савара. Российский вратарь Сергей Бобровский пропустил пять шайб с 27 бросков. Травмированы форварды Брэндон Дубински и Маркус Ханникяйнен.

    У «Коламбуса» в целом хорошее нападение — в среднем 3,29 заброшенные шайбы за игру (9-е место), но при этом слабая оборона и одни из худших в НХЛ спецбригад большинства — лишь 14,1% реализации.

    «Нью-Джерси»

    В прошлом матче «Нью-Джерси» дома обыграл «Филадельфию» (3:2), прервав серию из трех поражений подряд. Но в целом «Дэвилз» идут на предпоследнем месте в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 13 очков.

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    Героем матча стал молодой нападающий Нико Хишер, оформивший гол+пас. По шайбе на счету Майлза Вуда и защитника Деймона Сиверсона. Среди ключевых игроков — нападающие Трэвис Зэйджак, Блэк Коулмэн, Кайл Палмьери и травмированный лидер атак Тэйлор Холл. В лазарете также резервный вратарь Кори Шнайдер, нападающие Джои Андерсон и Кевин Руни.

    Сильная сторона «Нью-Джерси» — игра в меньшинстве с показателем надежности 85,7% (2-й лучший показатель в НХЛ). Но по игре в атаке и обороне, а также в большинстве «Дэвилз» занимают места в конце второго — начале третьего десятков.

    Прогноз

    Команды сыграли друг с другом уже два матча, и оба раза победу одержал «Коламбус» — 2:1 дома и 3:0 на выезде. В этот раз также, скорее всего, не ждем изобилия голов — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,16. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Нью-Джерси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 03:00 мск.
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