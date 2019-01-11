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    «Бостон» может взять реванш у «Вашингтона» за погром в первой встрече

    «Бостон» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 11 января 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз на «Бостон» — «Вашингтон»
    Александр Овечкин, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 января 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Вашигтон Кэпиталз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Вашингтон».
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    «Бостон»

    В прошлом матче «Бостон» дома разгромил «Миннесоту» (4:0), одержав пятую победу подряд. В итоге «Брюинз» поднялись на третье место в Атлантическом дивизионе, опережая на два очка «Баффало» и на два очка отставая от «Торонто».

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    Туукка Раск стал одним из героев матча против «Уайлд», отразив все 24 броска, и сделав первый в сезоне шатаут. По голу и три очка на счету двух ключевых нападающих — Патриса Бержерона и Бреда Маршанда. По шайбе забросили Дентон Хайнен и Джейк Дебраск, по две передачи у защитников Тори Крюга и Джона Мура. Среди лидеров также нападающие Давид Крейчи и Давид Пастрнак. Травмированы защитник Чарльз МакЭвой и нападающий Юаким Нордстрем.

    У «Бостона» очень сильная оборона — команда пропускает в среднем лишь 2,56 шайбы за матч (2-е место после «Нэшвилла»). Спецбригады также в полном порядке, а вот линия атаки достаточно слабая — лишь 2,91 заброшенные шайбы в среднем за матч и 17-й показатель.

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» дома перестрелял «Филадельфию» (5:3), одержав вторую победу подряд после серии из трех поражений. «Кэпиталз» лидируют в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Питтсбург».

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    Героями матча стали форварды второй тройки — Якуб Врана и Ти Джей Оши, который оформили по дублю, а Врана еще и отметился ассистом. Еще одна шайба на счету Тома Уилсона, защитник Джон Карлсон отдал две передачи. Российские лидеры атаки Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили поединок без очков, также как защитник Дмитрий Орлов. Травмированы защитник Кристиан Джоос и ключевой нападающий Никлас Бэкстрем.

    «Вашингтон» — команда атаки. В среднем за поединок «Кэпиталз» забрасывают 3,48 шайб за матч (6-й результат) и реализуют 21,5% большинства (10-й). Но оборона и меньшинство являются слабым местом команды.

    Прогноз

    Первая встреча соперников на льду «Вашингтона» завершилась крупной победой «Кэпиталз» (7:0). Сейчас «Брюинз» на хорошем ходу и хотят реабилитироваться — можно рискнуть с прогнозом на победу «Бостона» в матче с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Бостон» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 января 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Вашигтон Кэпиталз». Начало матча — 03:00 мск.
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