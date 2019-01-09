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    «Тампа» Василевского или «Коламбус» Бобровского — кто из россиян отпразднует победу?

    «Тампа-Бэй» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 января 2019 года

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Коламбус»
    Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 января 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Коламбус».
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    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде уступила «Сан-Хосе» (5:2), проиграв впервые за семь матчей и не набрав очки впервые за 16 поединков. В итоге «Лайтнинг» занимают первое место во всей НХЛ, опережая на 10 очков ближайших преследователей из «Калгари», «Торонто» и «Вегаса».

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    Матч с «Сан-Хосе» не назовешь удачным для российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского, пропустившего пять шайб с 33 бросков, и для атаки «Лайтнинг», ведь обе шайбы забросили защитники — Виктор Хэдман и россиянин Михаил Сергачев, причем для Сергачева она стала первой в сезоне.

    Среди лидеров команды нужно отметить защитника Райана Макдону, российского форварда Никиту Кучерова, нападающих Стивена Стэмкоса, Брэйдена Поинта, Янни Гурда, Тайлера Джонсона, Алекса Киллорна и травмированного на данный момент Джей Ти Миллера.

    «Тампа-Бэй» обладает абсолютно лучшей в НХЛ атакой, забрасывая в среднем 4,12 шайбы за матч и реализуя 30,1% большинства. А вот оборона послабее — в среднем почти три пропущенные шайбы за игру и 16-й показатель.

    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» в овертайме обыграл «Флориду» (4:3), и продолжает чередовать победы и поражения четыре игры подряд. Но в целом в последних 10 играх у «Блу Джекетс» семь побед, и они занимают третье место в Столичном дивизионе, отставая на одно очко от «Питтсбурга» и на три от «Вашингтона».

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    В игре с «Флоридой» шайбами отличились три из четырех пятерок — голы оформили защитник Сет Джонс, нападающие Джош Андерсон, Энтони Даклер и Брэндон Дубински. Один из лидеров атаки россиянин Артемий Панарин отдал результативную передачу. Российский вратарь Сергей Бобровский пропустил три шайбы с 30 бросков.

    «Коламбус» неплохо выглядит в атаке, забрасывая в среднем 3,29 шайб за матч, но при
    этом большинство у «Блу Джекетс» катастрофическое и худшее в НХЛ — лишь 12,9% реализации. Игра в обороне на среднем уровне.

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне на льду «Тампы» завершилась уничтожением «Коламбуса» со счетом 8:2. Есть предположение, что и сейчас атака «Лайтнинг» перестреляет «Блу Джекетс» — ставим на победу «Тампы» в основное время с коэффициентом 1,93. 0

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Коламбус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 января 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 03:00 мск.
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