«Авангард» — «Витязь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 9 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 9 января 2019 года омский «Авангард» примет подольский «Витязь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Витязь».

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» на выезде разбил «Спартак» (4:0), одержав вторую победу подряд, третью в последних четырех поединках и четыре игры набирает очки. В итоге омичи продолжают лидировать в дивизионе (и занимать второе место на Востоке), опережая уже на три очка «Барыс», но у соперника еще три игры в запасе.

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Отличный матч сыграл голкипер Игорь Бобков, отразив 29 бросков и оформив 7-й шатаут. Наконец-то забросил лидер атак Илья Михеев, дубль на счету Тэйлора Бека, еще одну шайбу провел Кирилл Семенов, Сергей Шумаков отличился ассистентским дублем. К лидерам команды также нужно отнести защитников Евгения Медведева, Алексея Емелина, Максима Чудинова и Коди Франсона, нападающих Дениса Зернова, Сергея Широкова и Давида Дэарне.

«Авангард» по трем основным показателям входит в топ-8 команд КХЛ — это заброшенные/пропущенные шайбы в среднем за игру и надежность в меньшинстве. Но в большинстве омичам есть на чем работать — 15,2% реализации и только 17-й показатель.

«Витязь»

В прошлом матче «Витязь» дома неожиданно обыграл «Ак Барс» (2:1), прервав серию из трех подряд поражений. Команда занимает 8-е место в Западной конференции, опережая на два очка «Динамо Рига» и на три очка отставая от «Сочи», но имея три матча в запасе.

Героями матча с «Ак Барсом» стали вратарь Йони Ортио, отразивший 36 из 37 бросков, и лучший бомбардир «Витязя» Мииро Аалтонен, оформивший дубль. Также к лидерам нужно отнести защитника Войцеха Мозика, нападающих Александра Семина, Артема Швеца-Рогового и Борну Рендулича. Травмированы форварды Марек Гривик и Павел Чернов.

«Витязь» не выделяется сверхяркими результатами командной статистики — все показатели в пределах 14-19 мест, и лишь в большинстве подмосковная команда выглядит чуть получше — 19,9% реализации и 12-й результат.

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне завершился выездным разгромом «Авангарда» (6:0). В предстоящей встрече омичи снова явные фавориты, но в этот раз мы не ждем слишком результативного матча — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,95. 0