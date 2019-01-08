«Филадельфия» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 января 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Сент-Луис».

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» дома в овертайме проиграла «Калгари» (2:3), потерпев свое шестое поражение подряд. «Флаерз» опустились на последнее место в Столичном дивизионе и отстают от зоны плей-офф на 14 очков.

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В игре с «Калгари» по шайбе забросили один из лидеров атаки Трэвор Конечны и защитник Трэвис Санхейм, российский защитник Иван Проворов отличился результативной передачей. Среди лидеров также защитник Шейн Гостисбихир, нападающие Клод Жиру, Якуб Ворачек и Шон Кутюрье. Главная проблема — травмы. В лазарете сразу три вратаря — Брайан Эллиотт, Михал Нойвирт, Энтони Столарс, а также защитник Эндрю Макдоналд и нападающий Корбан Найт.

Ни по одному из основных показателей «Филадельфия» не входит даже в топ-20, ели не считать лучшую в Лиге игру на вбрасываниях (56,3%). Зато у «Флаерз» вторая худшая в НХЛ оборона и третьи худшие спецбригады.

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» дома уступил «Айлендерс» (3:4), потерпев свое третье поражение в последних четырех встречах. В итоге «Блюз» занимают последнее место в Центральном дивизионе, и отстают от зоны плей-офф на 12 очков.

В игре с «Айлендерс» шайбами отметились лидеры атаки Райан О’Райлли, Брейден Шенн, а также молодой нападающий Захари Сэнфорд. Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал результативную передачу, а Иван Барбашев закончил встречу без очков.

В плане командной статистики «Сент-Луис» ушел недалеко вперед от «Филадельфии», занимая места в третьем десятке по заброшенным/пропущенным шайбам. Но спецбригады у «Блюз» получше — в пределах 16-17 мест в НХЛ.

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, но с учетом того, что «Блюз» в последних матчах играют очень результативно, рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0