«Сент-Луис» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 января 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Айлендерс».

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» дома разбил «Вашингтон» (5:2), прервав серию из двух поражений подряд. И хотя в последнее время «Блюз» стали побеждать чаще, они по-прежнему занимают последнее место в Центральном дивизионе с 10 очками отставания от зоны плей-офф.

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В игре с «Вашингтоном» очки набрали все четыре пятерки, включая нашего форварда Ивана Барбашева, отличившегося ассистом. А вот один из лучших бомбардиров «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропускал игру из-за болезни, и не факт, что сыграет с «Айлендерс».

В целом отметим защитника Алекса Пьетранжело (гол+пас), защитника Колтона Парейко, нападающих Оскара Сундквиста, Тайлера Бозака и Роберта Томаса, забросивших по шайбе. Среди лидеров выделим по две передачи у Райана О’Райлли и Давида Перрона.

«Сент-Луис» более-мене сносно выглядит в спецбригадах, реализуя 20,5% большинства (15-й результат), и показывая 79,2% надежности в меньшинстве (17-й). Но в целом по результативности атаки и надежности обороны «Блюз» занимают места в середине третьего десятка.

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» в овертайме дома дожали «Чикаго» (3:2), одержав пятую победу подряд и восьмую в последних девяти матчах. «Островитяне» поднялись на 4-е место в Столичном дивизионе, и теперь всего на одно очко отстают от «Коламбуса» и зоны плей-офф.

Героем основного времени стал нападающий Мэттью Барзал, оформивший дубль, а уже в овертайме два очка клубу из Нью-Йорка принес ветеран атаки Джонатан Тэйвз. Среди лидеров отметим также защитника Райана Пулока, нападающих Брока Нельсона, Джоша Бейли и Андерса Ли. Травмированы защитник Томас Хики, нападающие Эндрю Лэдд, Валттери Филппула и Джордан Эберле.

Главное достоинство «Айлендерс» текущего сезона — сверхнадежная оборона и вратари, пропускающие в среднем лишь 2,59 шайбы за матч, хотя в прошлом сезоне «Островитяне», наоборот, были одной из самых результативных команд. Сейчас атака у команды средняя, а спецбригады — ужасные.

Прогноз

3.94 Прогноз: Ничья в основное время Сделать ставку!

Эта первая встреча соперников в сезоне, и матч обещает быть напряженным с учетом постепенного выхода из кризиса «Сент-Луиса» и ударных результатов «Айлендерс». Рискнем с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 3,94. 0