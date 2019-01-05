«Нефтехимик» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 5 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 января 2019 года нижнекамский «Нефтехимик» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Авангард».

«Нефтехимик»

Перед новогодней паузой «Нефтехимик» уволил главного тренера Андрея Назарова и успел провести один матч на выезде без тренера против «Ак Барса» (0:1). Это поражение стало седьмым подряд для команды и девятым в последних десяти матчах. Как итог — третье с конца место на Востоке и шесть очков отставания от зоны плей-офф.

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После ухода Назарова, и.о. главного тренера стал Вячеслав Буцаев, но работать ему придется с тем же багажом — командой, где существует большой дисбаланс линий и зависимость от игры легионеров. Защитник Адам Полашек, нападающие Анджей Нестрашил, Юусо Пуустинен, Йонас Наттинен и Микаэль Руохомаа на пятерых набрали больше очков, чем остальные игроки. В лазарете лишь один исполнитель — нападающий Ярослав Косов.

Затяжной кризис «Нефтехимика» привел к тому, что статистические результаты нижнекамцев тоже рухнули. В итоге по большинству показателей команда находится в районе 15-17 мест, и лишь по игре в большинстве «Нефтехимик» входит в топ-10 — 21,5% реализации и 8-й результат.

«Авангард»

После новогодней паузы «Авангард» уже успел сыграть один матч, уступив на выезде в серии буллитов «Ак Барсу» (3:4). Поражение стало третьим в последних четырех матчах, и хотя омичи сохраняют за собой первое место в дивизионе, а с ним и второе в Восточной конференции, но вскоре рискуют пропустить вперед «Барыс», отстающий на одно очко при четырех играх в запасе.

С «Ак Барсом» первую шайбу в новой команде забросил канадский нападающий Тэйлор Бек, по шайбе на счету защитников Евгения Медведева и Вилле Покки, причем у финна еще и асстист. Среди лидеров отметим защитников Максима Чудинова и Алексея Емелина, нападающих Илью Михеева, Давида Дэарне, Сергея Широкова, Дениса Зернова, Кирилла Семенова и Кирилла Петрова. Травмированы вратарь Кари Рамо и защитник Егор Мартынов.

«Авангард» идет среди лидеров не только в турнирной таблице, но и по статистике. У Омичей сбалансированная атака и оборона, хорошее меньшинство. По этим показателям «Ястребы» занимают места в топ-8. Единственное исключение — слабое большинство с показателем реализации в 15,3% (18-й результат).

Прогноз

В первом матче соперников на старте сезона «Авангард» обыграл «Нефтехимик» на своем льду со счетом 4:2. Сейчас омичам отступать некуда, иначе есть риск слететь со второго на четвертое или даже пятое место Восточной конференции. Прогнозируем победу «Авангарда» в основное время с коэффициентом 2,07. 0