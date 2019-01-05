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    «Рейнджерс» Бучневича победит «Колорадо» без Варламова и Задорова

    «Колорадо» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 января 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Колорадо» — «Рейнджерс»
    Павел Бучневич, «Рейнджерс»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 января 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Рейнджерс».
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    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» дома проиграл «Сан-Хосе» (4:5) — это поражение стало шестым подряд, и от спурта «Лавин» на старте сезона почти не осталось следа. Сейчас «Колорадо» занимает 4-е место в Центральном дивизионе и находится на грани вылета из зоны плей-офф Западной конференции.

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    В игре с «Шаркс» слабо сыграл вратарь Филип Грубауэр, которого по ходу поединка был вынужден сменить Павел Францоуз. Зато дублем выстрелил Тайсон Йост, по шайбе на счету нападающего Мэтта Калверта и защитника Тайсона Бэрри, ассистентский дубль у форварда Алекса Кэрфута. Главные звезды команды — три форвардов Мико Рантанен, Натан Маккиннон и Габриэль Ландескуг.

    Главная проблемы — переполненный лазарет, включая основного вратаря Семена Варламова, и еще двух россиян — защитника Никиту Задорова и нападающего Владислав Каменева, защитника Марка Барберио и нападающего Колина Уилсона.

    «Колорадо» выделяется своей ударной тройкой атаки, благодаря чему идет в топ-8 по заброшенным шайбам в среднем за игру и по реализации большинства. Но при этом «Эвеланш» отвратительно играют в обороне, пропуская в среднем более трех шайб за матч.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» дома были разбиты «Питтсбургом» (2:7), прервав серию из двух побед подряд и четырех матчей с набранными очками. Сейчас «Рейнджерс» занимают пятое место в Столичном дивизионе и отстают от зоны плей-офф Востока на шесть очков.

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    В игре с «Питтсбургом» провалился основной вратарь Хэнрик Лундквист, которого после шестой пропущенной шайбы сменил россиянин Александр Георгиев. Одну из двух шайб «Рейнджерс» также забросил наш соотечественник нападающий Павел Бучневич, второй гол на счету Райана Строма. Российский форвард Владислав Наместников очков в матче не набрал.

    К лидерам команды стоит отнести защитников Кевина Шаттенкира и Нила Пьонка, нападающих Мику Зибанеджада, Кевина Хейеса и Криса Крайдера. Лазарет команды пуст.

    «Рейнджерс» ничем не выделяется, и в целом выглядит стабильно плохо в любом аспекте игры, будь то игра в атаке или в обороне. Разве что большинство более-менее неплохое — 20,4% реализации и 15-е место в Лиге.

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашней победой «Рейнджерс» в серии буллитов (3:2). Сейчас «Колорадо» явный фаворит у букмекеров, но ужасная серия поражений и череда травм основных игроков заставляют нас рискнуть с прогнозом на победу «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 3,04. 0

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    Прогноз на «Колорадо» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.04. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 января 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 05:00 мск.
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