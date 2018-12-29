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    «Коламбус» Панарина и Бобровского обыграет «Торонто» Зайцева

    «Коламбус» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 29 декабря 2018 года

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Коламбус» — «Торонто»
    Артемий Панарин, «Коламбус»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря 2018 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Торонто».
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    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» на выезде засушил «Нью-Джерси» (3:0), одержав свою четвертую победу подряд, а очки «Блу Джекетс» набирают шесть матчей кряду, поднявшись на второе место в Столичном дивизионе, уступая только «Вашингтону».

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    Героями прошлого матча в составе «Коламбуса» стали двое россиян — вратарь Сергей Бобровский отразил все 39 бросков в створ, оформив второй шатаут в сезоне, а нападающий Артеми Панарин набрал два очка за матч (гол+пас). Причем у Панарина в последних двух играх уже 5 (2+3) очков. Также по шайбе забросили Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон. Лазарет команды пуст.

    У «Коламбуса» атака превалирует над обороной, а лучшим показателем статистики является количество заброшенных шайб в среднем за матч — 3,25 (10-й показатель в НХЛ). Но остальные результаты весьма посредственны, а хуже всего выглядит большинство — третье худшее в Лиге.

    «Торонто»

    В прошлом матче «Торонто» дома в овертайме дожал «Детройт» (5:4), также одержав четвертую победу подряд, а очки «Мэйпл Лифс» набирают пять игр кряду. «Торонто» занимает второе место в Лиге, уступая только лидеру «Тампе-Бэй».

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    В игре с «Детройтом» не лучшим образом сыграл резервный вратарь Гаррет Спаркс, пропустив четыре шайбы с 30 бросков. Но голкипера выручили лидеры команды — Каспари Капанен оформил дубль, забросив в том числе победную шайбу, по шайбе и передаче на счету Джона Тавареса и защитника Моргана Райли, еще одна шайба авторства Фредерика Готье.

    Российский защитник Игорь Ожиганов пропускал поединок из-за болезни, защитник Никита Зайцев провел на льду более 17 минут, но очков не набирал. Травмированы нападающие Зак Хэйман и Тайлер Эннис.

    Почти по всем показателям «Торонто» входит в топ-7 команд НХЛ, а по результативности в атаке уступает только «Тампе-Бэй», забрасывая в среднем 3,78 шайбы за матч. Единственное проблемное место — это игра в меньшинстве с показателем надежности 79,6% (17-й показатель).

    Прогноз

    Соперники успели сыграть уже два матча в сезоне, обменявшись домашними победами с одинаковым счетом 4:2. Букмекеры отдают небольшое преимущество «Торонто», а мы рискнем с прогнозом на победу «Коламбуса» в матче с коэффициентом 2,10, ведь «Блу Джекетс» и в прошлый раз были сильнее на своем льду. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря 2018 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск.
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