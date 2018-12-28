«Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 декабря 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Каролину Харрикэйнз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Каролина».

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде разбил «Оттаву» (4:0), одержав вторую победу подряд и седьмую в последних восьми матчах. «Кэпиталз» возглавляют Столичный дивизион, опережая на два очка «Коламбус» при одном матче в запасе.

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В игре с «Оттавой» отметим, прежде всего, первый в сезоне шатаут вратаря Финикса Копли, отразившего все 35 бросков в створ. Нападающий Бретт Конноли записал себе в актив гол+пас, по шайбе на счету Якуба Враны, защитников Михала Кемпны и Мета Нисканена.

Российский нападающий Александр Овечкин отличился результативной передачей, и в целом сразу восемь игроков набрали очки в матче. Но в их число не вошли российский защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов. Травмированы и не помогут команде в игре с «Каролиной» защитники Брукс Орпик и Кристиан Джоос.

«Вашингтон» делает ставку на атаку, забрасывая в среднем 3,60 шайбы за матч (3-й результат в НХЛ), и реализуя 23,4% большинства (8-й). Но оборона оставляет желать лучшего, а по игре в меньшинстве «Кэпиталз» и вовсе одна из худших команд в Лиге.

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» дома обыграла «Бостон» (5:3), прервав серию из двух поражений, но в целом в последних десяти матчах «Харрикейнз» одержали лишь три победы, и занимают 6-е место в Столичном дивизионе, отставая от топ-тройки и зоны плей-офф на семь очков.

В игре с «Бостоном» результат сделала финская связка форвардов первой тройки — Себастьян Ахо и Теуво Теравайнен набрали по 4 (2+2) очка. Еще одна шайба на счету защитника Джастина Фолка. Российский нападающий Андрей Свечников очков в поединке не набирал. Среди лидеров команды отметим также нападающих Джастина Уильямса и Майкла Ферланда. Травмирован защитник Хейдн Флери.

«Каролина» ни по одному из показателей не входит в топ-10 команд НХЛ, но в целом лучше чувствует себя при игре в обороне, пропуская в среднем 2,89 шайб за игру и показывая 80,6% надежности в меньшинстве (оба 14-х показателя в Лиге).

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне завершился результативной выездной победой «Вашингтона» в серии буллитов (6:5). Сейчас «Кэпиталз» снова фавориты, и к тому же играют в родных стенах — рискнем с прогнозом на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 1,91. 0