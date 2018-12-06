ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 декабря 2018 года московский ЦСКА примет омский «Авангард». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Авангард».

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (3:1), и одержал свою 16-ю победу подряд! Более того, в последних 29 матчах москвичи уступили лишь один раз. ЦСКА уверенно возглавляет Западную конференцию и всю турнирную таблицу КХЛ, опережая ближайшего соперника в лице «Автомобилиста» на пять очков.

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В игре с «Сочи» как всегда хорошо сыграла оборона и вратарь Илья Сорокин, отразив 21 из 22 бросков. Неожиданно дублем выстрелил молодой нападающий Сергей Толчинский, еще одна шайба на счету форварда четвертой тройки Ивана Телегина. Среди лидеров отметим нападающих Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Линдена Вэя, снайперов Константина Окулова и Максима Шалунова. Вернулся в КХЛ нападающий Максим Мамин. Лазарет ЦСКА пуст.

ЦСКА играет со ставкой на надежную оборону, так что нет ничего удивительного в том, что с таким составом армейцы пропускают чуть больше одной шайбы за матч, что является абсолютно лучшим показателем в КХЛ. Но атака и спецбригады тоже в полном порядке, разве что большинство чуть похуже — 21,2% реализации и 10-е место.

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» дома в овертайме уступил «Трактору» (2:3), потерпев свое второе поражение в последних трех матчах и пятое в последних десяти. Несмотря на не самые хорошие результаты как для лидера, омичи продолжают удерживать второе место на Востоке благодаря лидерству в своем дивизионе.

В игре с «Трактором» очень слабо сыграл новый вратарь Иван Налимов (перешел из «Кунь Луня»), пропустив три шайбы с 18 бросков. По шайбе себе в актив записали защитник Максим Березин и лидер атак «Авангарда» Илья Михеев, который кроме гола отдал Березину результативную передачу. Среди лидеров отметим также нападающих Сергея Широкова и Дениса Зернова, защитников Евгения Медведева и Максима Чудинова. Травмирован голкипер Кари Рамо.

По большинству статистических показателей «Авангард» занимает 6-7 места в КХЛ — это касается как забитых/пропущенных шайб, а также игры в меньшинстве. Единственное слабое место — это реализация большинства с показателем в 15% (шестое худшее в Лиге).

Прогноз

В первом матче сезона «Авангард» дома уступил ЦСКА 2:4. Сейчас москвичи еще более явные фавориты, и наверняка попробуют сразу же сломить гостей. Для самих гостей это хороший шанс на контратаках. Так что можно рискнуть с прогнозом на быстрый гол с 1-й по 11-ю минуты с коэффициентом 1,83. 0