СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 ноября 2018 года питерский СКА примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Автомобилист».

СКА

В прошлом поединке СКА на выезде уступил ЦСКА (1:3), проиграв москвичам во второй раз в сезоне и отстав от лидера Западного дивизиона на три очка, а от лидера всей КХЛ «Автомобилиста» отставание команды из Санкт-Петербурга составляет уже 11 баллов.

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Единственную шайбу СКА в игре с ЦСКА забросил защитник Динар Хафизуллин с передачи Сергея Плотникова, а вот лидеры атаки промолчали — в их числе Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов и лучший бомбардир-защитник Патрик Херсли. В списке травмированных лишь один игрок — защитник Василий Токранов.

Логично, что в статусе одного из лидеров СКА показывает также отличные статистические результаты. И по результативности атаки и по надежности обороны армейцы входят в топ-5 клубов КХЛ. Нуждается в усилении только игра в большинстве — 22,9% реализации и 8-й результат.

«Автомобилист»

В прошлом поединке «Автомобилист» обыграл «Сибирь» (4:2), завершив трехматчевую домашнюю серию, и теперь клуб из Екатеринбурга ждут три поединка на выезде. В целом «Автомобилист» более чем уверенно лидирует в турнирной таблице КХЛ, опережая ЦСКА на 8 очков, и в 26 матчах проиграл лишь один раз.

В игре с «Сибирью» феерично проявило себя ударное звено атаки «Автомобилиста» — Найджел Доус набрал 4 (1+3) очка, а Стефан Да Коста и Анатолий Голышев записали себе в актив по голу и результативной передаче, еще одна шайба на счету защитника Андрея Василевского. В списке травмированных трое исполнителей — защитник Никита Трямкин, нападающие Александр Кучерявенко и Виталий Попов.

Также как СКА, «Автомобилист» один из лидеров КХЛ по статистическим показателям — команда входит в топ-3 по игре в атаке и обороне, приличную игру демонстрирует голкипер Ян Коварж, а большинство и вовсе лучшее — 34,5% реализации. Требует улучшения лишь игра в меньшинстве — 85% надежности и 9-й результат.

Прогноз

В этом сезоне соперники еще не встречались, но СКА уже успел дважды проиграть своему главному конкуренту в Западной конференции ЦСКА, и поражение от «Автомобилиста» в планы питерцев точно не входит. Прогнозируем победу СКА в матче с коэффициентом 1,70. 0