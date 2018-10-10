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    «Металлург» должен прервать победную серию «Автомобилиста»

    «Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 10 октября 2018 года

    КХЛ Металлург Мг Автомобилист
    Прогноз на «Металлург» — «Автомобилист»
    Сергей Мозякин
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 октября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Автомобилист».
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    «Металлург»

    В прошлом поединке «Металлург» на выезде обыграл «Амур» (4:3), одержав свою шестую победу кряду и третью подряд на поле соперников. Теперь у «Магнитки» четыре домашние игры подряд, и хороший шанс сократить отставание от лидеров Востока — «Автомобилиста» и «Авангарда».

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    Одним из героев матча с «Амуром» стал нападающий Войтек Вольски, оформивший дубль. В целом стоит выделить первую пятерку «Металлурга» — защитник Алексей Береглазов забросил шайбу, по две результативные передачи у нападающих Мэтта Эллисона и Сергея Мозякина. Еще один гол на счету форварда Ильки Пакаринена. А вот вратарь Артем Загидулин сыграл не лучшим образом, пропустив три шайбы с 24 бросков. В лазарете команды пребывает только один игрок — нападающий Николай Кулемин.

    Вратари — одна из основных проблем «Магнитки». И Василий Кошечкин и Артем Загидулин не блещут стабильностью. Магнитогорцы также много пропускают в последних играх — 14 шайб в последних пяти поединках. Но в целом у команды статистические показатели соответствуют занимаемому в турнирной таблице месту. Явных слабых или сильных сторон не наблюдается.

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» на выезде без проблем справился с «Кунь Лунем» (5:2), продлив фантастическую победную серию до 15 поединков. «Автомобилист» единственная команда, которая до сих пор не проиграла ни одной игры в регулярном чемпионате.

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    Победа над китайцами досталась «Автомобилисту» при большой помощи защитников — Никита Трямкин, Алексей Василевский и Денис Бодров забросили по шайбе, а Василевский отметился еще и ассистом. Для Трямкина же этот гол стал первым в сезоне. В атаке лидеры легионеры — Стефан Да Коста, Найджел Доус, Франсис Парэ и Дэн Секстон на четверых набрали уже 60 очков! Главная потеря — травма одного из ведущих форвардов Анатолия Голышева, также не смогут помочь команде нападающие Александр Кучерявенко и Евгений Чесалин.

    «Автомобилист», с учетом его невероятных результатов, по всем показателям среди лидеров КХЛ. У команды из Екатеринбурга вторая в Лиге атака (3,80 шайбы в среднем за игру), второе большинство (34,5%), третья оборона (1,47 пропущенных шайб за матч) и четвертое меньшинство (87,3%).

    Прогноз

    Победная серия «Автомобилиста» рано или поздно должна закончиться, и сейчас есть все предпосылки к первому поражению подопечных Андрея Мартемьянова — усталость после трех подряд выездных поединков, травма одного из ключевых нападающих и сильный соперник. Ставим на победу «Металлурга» в матче с коэффициентом 1,92. 0

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    Прогноз на «Металлург» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 октября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 17:00 мск.
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